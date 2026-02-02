Jerez (Cádiz) sigue en alerta y mantiene el desalojo de 150 vecinos de zonas rurales por crecida del río Guadalete

Imágenes del río Guadalete a su paso por la barriada de la Corta . A 30 de enero de 2026 en Jerez de la Frontera, Cádiz (Andalucía, España). ARCHIVO. - Francisco J. Olmo - Europa Press

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 2 (EUROPA PRESS)

La localidad de Jerez de la Frontera (Cádiz) continúa en alerta por la crecida que ha experimentado en los últimos días el río Guadalete, que llegó a subir su cauce por encima de los 6,20 metros y provocó el desalojo de unos 600 vecinos de 14 núcleos rurales, quedando aún unas 150 personas que no han podido volver aún a sus casas en La Greduela, Los Cejos del Inglés y la zona baja de Las Pachecas.

En rueda de prensa desde el Puesto de Mando Avanzado, ubicado en el Monasterio de la Cartuja, la alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, ha aconsejado a todos los vecinos afectados que se mantengan en situación de realojo y "no vuelvan a sus domicilios".

Del centenar de vecinos afectados, un total de 38 han sido realojados en el albergue de Inturjoven y en El Portal. Además, la alcaldesa ha apuntado que aquellas personas que pudieron volver a acceder a sus viviendas el pasado viernes por la tarde "saben perfectamente que en caso de que sea necesario por riesgo o por situación complicada, serán nuevamente desalojados", aseverando que "lo que priorizamos son las personas y ahora mismo esa es nuestra preocupación y es a lo que nos estamos dedicando".

Según ha explicado también Álvaro Real, director de Aguas de la Junta de Andalucía, el río Guadalete se encuentra en nivel naranja de alerta, a 5,97 metros por lo que aunque ha bajado durante estos dos últimos días, sigue cerca del nivel rojo.

La delegada de la Junta en Cádiz, Mercedes Colombo, ha recomendado "prudencia" a la ciudadanía de Jerez y de toda la provincia, que permanece en alerta ante una nueva borrasca y a pesar de esta "tregua" que ha dado el temporal este fin de semana y que va a durar "poco tiempo". "No nos confiemos con esta tregua que tenemos hoy hasta mañana, no nos confiemos porque la situación de emergencia continúa y puede agravarse en los próximos días", ha advertido.

Colombo ha detallado que hay 18 carreteras comarcales y cinco de la red autonómica cerradas o con alguna incidencia. Además, en la pedanía de Benamahoma, en la sierra de Cádiz sigue la apertura parcial de la A-372 con tramos horarios establecidos para que sus vecinos no se queden incomunicados. En esta zona se ha decidido este lunes aumentar el dispositivo sanitario operativo las 24 horas, garantizando la atención asistencial mientras se mantenga esta situación excepcional.

La delegada ha trasladado que las previsiones para el martes a partir de las diez de la noche "son complicadas" por lo que "no debemos bajar la guardia".

Por su parte, la subdelegada del Gobierno en Cádiz, Blanca Flores, ha hablado de las incidencias registradas en la AP-4, que une las provincias de Cádiz y Sevilla, donde han caído ramas debido a las fuertes rachas de viento esta madrugada, y que ya ha sido reabierta al tráfico en el tramo que había sido cerrado.

La responsable del Gobierno de España en la provincia ha pedido a la ciudadanía que "en las próximas horas" estén "muy atentos" a las indicaciones que se hagan desde las administraciones porque "no podemos terminar de levantar el pie del acelerador ante las condiciones que hay".