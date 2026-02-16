Jerez decreta la fase de recuperación hasta el regreso de los vecinos desalojados por la subida del río Guadalete

Archivo - Crecida del río Guadalete a su paso por el puente de la Cartuja. Imagen de archivo. - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 16 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, ha decretado el cambio del Plan Territorial de Emergencias Local (PTELJerez) a Fase de Recuperación desde las 21,00 horas de este lunes y hasta que se solucione la vuelta a las viviendas de los vecinos afectados por la subida de la cota del río Guadalete que obligó a pasar a la situación Operativa 2 el pasado 29 de enero a las 10,00 horas.

Este cambio de fase coincide con el de la Junta de Andalucía, decretado por el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, que a las 18,44 horas ha pasado a fase de recuperación del Plan de Emergencia ante el Riesgo de Inundaciones, una vez concluido las actuaciones de emergencias, según ha detallado el Consistorio en una nota.

Tanto Ayuntamiento de Jerez como Junta de Andalucía, en coordinación con la Diputación de Cádiz, el Gobierno Central y el resto del dispositivo, centran ya todos sus recursos en trabajar en la recuperación de la normalidad en toda la zona afectada.