Jerez y El Puerto de Santa María (Cádiz) activan el Plan de Emergencias ante los avisos decretados por la borrasca

CÁDIZ 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los ayuntamientos de las localidades gaditanas de Jerez de la Frontera y de El Puerto de Santa María han activado el Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil de ámbito local ante la previsión de fenómenos meteorológicos adversos que afectarán a ambas localidades este miércoles, como consecuencia de la borrasca Joseph.

El Consistorio jerezano ha informado, mediante un comunicado, que la situación se debe al alto volumen alcanzado por el pantano de Bornos, al desembalse del pantano de Arcos y al incremento del nivel del río Guadalete, que ha pasado a Nivel 1. Por ello, y en ejercicio de las competencias atribuidas como Directora del Plan Territorial de Emergencias Local, se ha activado el PTEL Jerez en Fase de Preemergencia y Situación Operativa 0, a partir de esta medianoche. Asimismo, esta resolución ha sido comunicada a la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía.

Por su parte, El Puerto de Santa María ha informado que su Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil de ámbito local se activará a partir de esta medianoche, en fase de Preemergencia y situación operativa 0. El alcalde y Director del Plan Territorial de Emergencias, Germán Beardo, ha ordenado esta activación como medida preventiva ante el aviso de nivel naranja emitido por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

El Ayuntamiento ha recomendado a la población mantenerse alejada de la playa, del frente litoral y de zonas bajas que puedan verse afectadas por el fuerte oleaje y las mareas elevadas, así como evitar estacionar vehículos en áreas próximas a la costa susceptibles de ser alcanzadas por el mar. Durante estos episodios, el estado del mar puede alcanzar condiciones extraordinarias y resultar peligroso para las personas que se encuentren cerca.

Asimismo, se ha pedido extremar la precaución, limitar los desplazamientos y evitar actividades al aire libre durante las horas de riesgo, y seguir en todo momento las indicaciones oficiales a través de los canales de información municipales.