Jimena (Cádiz) permite la vuelta de los vecinos desalojados por el temporal y pasa a nivel 0 de emergencia

Crecida del río Hozgarganta a su paso por Jimena de la Frontera (Cádiz). A 5 de febrero de 2026, en Jimena de la Frontera, Cádiz (Andalucía, España). ARCHIVO. - Nono Rico / Europa Press

JIMENA DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 10 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Jimena de la Frontera (Cádiz) ha anunciado que ante la falta de previsión de borrascas, el Plan de Emergencia Municipal ha bajado a nivel 0, permitiendo con ello la vuelta a casa de las familias que tuvieron que ser desalojadas por vivir en zonas inundables debido a la crecida de los ríos Hozgarganta y Guadiaro.

En un comunicado, ha señalado además que se ha desactivado el Centro de Coordinación Operativa Municipal (Cecopal) al no estar esta localidad del Campo de Gibraltar en alerta meteorológica.

Una vez estabilizada la situación de lluvias que se han vivido durante las últimas dos semanas, y atendiendo a las indicaciones de la Aemet y de los servicios de emergencias, se ha tomado la decisión de volver al nivel cero.

Los servicios municipales siguen atendiendo las incidencias acarreadas de las borrascas, y están alerta ante cualquier nueva incidencia que pueda surgir. Además, como se ha indicado, en estos días comenzarán "las numerosas reparaciones y arreglos" de los daños sufridos por las lluvias y el viento.

En cuanto a carreteras, sigue cortada la CA-8201 entre los puntos kilométricos 2.0 y 29.0 por desprendimientos en la calzada, así como la CA-8200, entre los puntos kilométricos 6.0 y 10.0, por inundación, según datos de la Dirección General de Tráfico consultados por Europa Press.

Por otro lado, la A-405 hacia Castellar y San Pablo de Buceite, está operativa al tráfico.