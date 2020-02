Junta analiza el informe remitido por la UCA para ver la posibilidad de financiar Valcárcel con fondos europeos

Publicado 13/02/2020 13:01:25 CET

SEVILLA, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad de la Junta de Andalucía, Rogelio Velasco, ha afirmado sobre el proyecto para trasladar Ciencias de la Educación al edificio Valcárcel, en Cádiz, que están "analizando ahora mismo el informe remitido por la Universidad de Cádiz (UCA) con el objetivo de determinar la posibilidad de financiar con fondos europeos las instalaciones que en el edifico se vaya a destinar a investigación e innovación y que podrían resultar elegibles".

En la Comisión de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, Velasco ha recordado que "no existe ningún documento que recoja el compromiso del Gobierno de la Junta para financiar las obras de rehabilitación de Valcárcel".

En este sentido, ha explicado que "el único compromiso adquirido por parte de la Administración autonómica fue el de financiar la redacción del proyecto básico". "A pesar de ello, el anterior gobierno manifestó su apoyo incondicional a la ejecución del proyecto original, sin tener viabilidad y sin contar con certidumbre alguna", ha añadido Velasco, que ha afirmado que "de esta manera generó unas expectativas pocos realistas e inconsistente, con una clara intención electoralistas". "No hicieron nada, palabras", ha incidido.

El consejero ha manifestado que ahora, "el Gobierno actúa de otra manera, y ante la imposibilidad de financiar la propuesta inicial con fondos europeos, la UCA ha trasladado un opción alternativa en la que incorpora instalaciones para el desarrollo de actividades i+D susceptibles de ser financiadas con fondos Feder".

No obstante, ha apuntado que "la UCA no tiene aún claro cómo va a ser la configuración final del proyecto", ya que "hace unos días el rector anunciaba cambios y parece que ahora se plantea eliminar una planta de nueva construcción previsto en la parte trasera para no restarle visión a los vecinos".

"No sabemos como esta modificación podría afectar a la propuesta que habían presentado, ni por qué estos problemas no se habían considerados antes", ha manifestado el consejero, que ha advertido de que "los cambios en el proyecto pueden alterar la configuración del mismo y repercutir en la manera de ser financiado".

Además, ha señalado que "las posibilidades de acoger la financiación de las instalación de i+D previstas en Valcárcel al actual marco comunitario de apoyo 2014/2020 son cada vez más reducida, lo que debe ser tener debido en cuenta por la UCA a la hora de dar los siguientes pasos".

Asimismo, Rogelio Velasco ha explicado que aún queda trámites pendientes para poder iniciar la reforma, entre ellos la aprobación del proyecto de reparcelación de la superficie objeto de la unidad de ejecución que debe tramitar el Ayuntamiento, y además la aprobación del proyecto de urbanización del entrono del edificio que debe presentar la UCA.

Finalmente, el consejero ha señalado que hay que tener en cuenta que las labores de mantenimiento del edifico hasta que comience la reforma corresponde bien a la Universidad de Cádiz como cesionaria o bien a la Diputación como propietaria.

FORMAR PARTE DE LA SOLUCIÓN

Por su parte, el portavoz del PP en la Comisión de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, Bruno García, ha defendido que el Gobierno andaluz "dice que quiere ser parte de la solución de un problema heredado del PSOE".

En este sentido, ha afeado a los socialistas "las falsedades y los argumentos llenos de hipérboles", ya que ha recordado que el edificio Valcárcel pasó de ser un instituto a venderse para que fuera un hotel y que Ciencias de la Educación estaba antes en Cádiz capital y fue llevada a Puerto Real, "ambas cosas hechas por el PSOE".

"El PSOE dice que se le está robando el futuro a Cádiz y pide que en un año se haga lo que no se ha hecho en 37 años ---cuando mandó Educación a Puerto Real--, por lo que usando su mismo argumento, se puede decir que ha estado 37 años robando a los gaditanos", ha manifestado García, que ha incidido en que "el Gobierno andaluz lo que tiene claro es que forma parte de la solución, que el PSOE en 37 años no lo ha hecho".

Por su parte, el portavoz del PSOE, Francisco Javier Conejo Rueda, ha criticado que "la derecha desde que entró en el Gobierno cuestiona todos los proyectos del PSOE", afirmando que "la derecha está robando el futuro de Cádiz".

El portavoz socialista ha acusado a la Junta de "no tener voluntad real" de llevar a cabo este proyecto, porque "tiene recursos propios para hacer infraestructuras universitarias". "El PSOE impulsó este proyecto desde la Diputación y la Junta y ahora que esté el edificio llega un gobierno de derecha con un consejero insensible y pone excusas", ha argumentado.

Por su parte, el portavoz de Adelante, Guzmán Ahumada, ha defendido el proyecto de Valcárcel y ha criticado el "recorte del 75% en los presupuestos para infraestructuras universitarias". En este sentido, ha lamentado que "no diga si va a haber o no financiación de la Junta" para que "Valcárcel sea del pueblo y esté allí la universidad".

También ha recibido el apoyo a la proyecto del portavoz de Vox, Francisco Ocaña, que ha pedido al consejero que "ayude" a sacar este proyecto adelante, porque "merece la pena". También ha sido calificado como "buen proyecto", por el portavoz de Cs, Juan de Dios Sánchez, aunque ha recordado que "se trata de un proyecto que no es de la Junta, sino de la UCA, por lo que debería haber pensado la universidad cómo financiar un proyecto que ellos promueven".