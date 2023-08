La Junta atribuye el planteamiento de Urkullu a que "hay un Gobierno de España débil" y dice no sorprenderse

CÁDIZ, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, ha asegurado este jueves, ante el planteamiento que ha defendido el lehendakari Iñigo Urkullu de interpretar la Constitución para potenciar la "España plurinacional" y con ello aumentar el autogobierno de País Vasco, Cataluña y Galicia y que ha hecho con un artículo en El País, que "no me sorprende en absoluto".

Nieto ha enmarcado una propuesta así en una situación donde "hay un Gobierno de España débil que no entiende que se tiene que tratar igual a todos los ciudadanos sean de donde sean" y, en consecuencia, "nos encontramos con agravios".

"Lo que dice el lendakari Urkullu no me sorprende y ya casi tampoco me sorprende la reacción que tiene el presidente del Gobierno de España cuando el presidente del Gobierno de España se llama Pedro Sánchez", ha afirmado José Antonio Nieto, en declaraciones a los medios de comunicación en Cádiz, donde ha realizado una visita institucional a la Diputación Provincial.

El consejero de Justicia andaluz ha argumentado que esa visión de Urkullu de fomentar la España plurinacional se asienta en una tradición por cuanto "el PNV y los partidos nacionalistas llevan pidiendo eso décadas".

A juicio de Nieto, "las cosas funcionan bien" en un escenario político donde hay "un Gobierno de España, con firmeza y con la idea clara de cómo se tiene que trabajar y de cómo hay que tratar a los ciudadanos, que es de una forma igual, sea uno vasco, sea catalán o sea andaluz".

El consejero ha planteado que en la legislatura pasada "Andalucía ha sido un territorio agraviado", circunstancia que ha extendido a otras comunidades como Valencia y Murcia, por cuenta de "un mal sistema de financiación".