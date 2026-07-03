La Junta da conformidad al Ayuntamiento de San Fernando (Cádiz) para habilitar un acceso alternativo a la playa canina

Archivo - Imagen de la playa de Camposoto en San Fernando - AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO - Archivo

CÁDIZ 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Delegación Territorial de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente en Cádiz ha dado conformidad a la propuesta presentada por el Ayuntamiento de San Fernando para habilitar, con carácter provisional y excepcional, un itinerario alternativo de acceso a la playa canina mientras permanezca cerrado el sendero de Punta del Boquerón, afectado por los fuertes temporales registrados a comienzos de este año.

Según ha indicado la Junta en una nota, esta decisión responde a la solicitud formulada por el Consistorio isleño tras las conversaciones mantenidas entre ambas administraciones, con el objetivo de ofrecer una solución que compatibilice la conservación del espacio natural con el disfrute responsable de este enclave por parte de los usuarios y sus mascotas.

El acceso provisional se realizará a través de la zona intermareal desde el acceso número 8 y tendrá vigencia únicamente durante el tiempo imprescindible hasta que quede restablecido el recorrido habitual del sendero. Asimismo, corresponderá al Ayuntamiento la implantación y mantenimiento de la señalización necesaria, la adopción de las medidas de seguridad oportunas y la correcta canalización del tránsito de personas y animales durante el recorrido habilitado, según ha explicado la Junta.

Con el fin de coordinar las actuaciones previstas, el pasado 30 de junio se celebró una visita técnica sobre el terreno en la que participaron representantes del Ayuntamiento de San Fernando, del Parque Natural Bahía de Cádiz y de la Delegación Territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente. Durante este encuentro se analizaron tanto el trazado del acceso alternativo como la planificación de las obras de restauración del sendero.

Inicialmente, y atendiendo a criterios técnicos, se había considerado conveniente iniciar las actuaciones de restauración una vez finalizado el periodo de mayor afluencia de usuarios a la playa, con el objetivo de minimizar las molestias durante la temporada estival. No obstante, tras los últimos contactos mantenidos entre la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de San Fernando, y atendiendo a la petición trasladada por el Consistorio para acelerar la recuperación del sendero, la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente adelantará el inicio de los trabajos, que comenzarán en las próximas semanas.

En este sentido, ha indicado que la Junta de Andalucía tiene ya adjudicadas estas actuaciones y dispone del material necesario para iniciar las obras, cuyo objetivo es recuperar cuanto antes este sendero, uno de los recorridos más emblemáticos del Parque Natural Bahía de Cádiz.

Durante la ejecución de las obras se establecerán las medidas de seguridad y la señalización necesarias para garantizar tanto el correcto desarrollo de los trabajos como la protección de los usuarios y del entorno natural. Por ello, la Delegación Territorial ha hecho un llamamiento a quienes transiten por la zona para que extremen la precaución y respeten en todo momento la señalización e indicaciones que se habiliten mientras duren las actuaciones.

El delegado territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente en Cádiz, Óscar Curtido, ha destacado que "para la Junta de Andalucía la recuperación del sendero de Punta del Boquerón constituye una actuación prioritaria tras los importantes daños ocasionados por los temporales".

Asimismo, ha subrayado que "en las próximas semanas comenzarán los trabajos de restauración para recuperar cuanto antes este importante sendero y restablecer el acceso a la playa canina, compatibilizando en todo momento la seguridad de los usuarios con la conservación de los valores ambientales que hacen de este enclave un espacio único".