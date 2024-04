Junta, dispuesta a "dialogar y acordar" infraestructuras con Puente, pero le pide que no "falte al respeto" a andaluces

CÁDIZ, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejero andaluz de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ha expresado este viernes la disposición del Gobierno andaluz a "dialogar y acordar" infraestructuras con el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Oscar Puente, pero le ha demandado que no "provoque ni falte al respeto" a los andaluces.

En declaraciones a los periodistas en Cádiz, Sanz se ha pronunciado así después de que Puente haya emplazado este viernes al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, a que diga si quiere que desde el Gobierno central "quiten" dinero del que su departamento está invirtiendo para "cerrar" la obra de la autovía SE-40 en la provincia de Sevilla, y que dicha inversión "se traslade" para poner en marcha una línea nueva de alta velocidad con destino a Huelva como reclama el Ejecutivo andaluz.

Sanz ha recordado que fue el propio Puente, en su día, dijo que no era "necesaria" la la conexión entre Sevilla y Huelva mediante la alta velocidad, y si ahora ha "rectificado", que lo explique.

Para Sanz, "no es bueno tener un ministro venga todos los días a provocar a los andaluces y a faltarles al respeto. "Ahora vuelve a faltar al respeto, porque si dice que no ha dicho lo que todo el mundo hemos leído que ha dicho, sin duda alguna, se cree que no somos serios, y nosotros sí somos muy serios", ha apuntado Sanz sobre la conexión de Huelva por alta velocidad.

El consejero ha manifestado que no quiere "ninguna polémica", sino que el Gobierno de España "cumpla y respete a Andalucía", sobre todo, cuando "ya nos hemos quedado sin tren litoral en la Costa del Sol, porque ha dicho que no, mientras que todavía no hay salida a la conexión ferroviaria del eje central a través de Bobadilla".

Asimismo, ha alertado de que Cádiz y Huelva se pueden quedar sin alta velocidad, al tiempo que cuando se habla del doble de la Nacional 4, se "plantean tres carriles para la autopista, que resulta que el tramo es Sevilla-Sevilla, y para los gaditanos, no va a haber ningún tramo de tres carriles".

"Yo reto al ministro a que diga si lo que yo he dicho, no es verdad, porque estoy simplemente siguiendo literalmente sus declaraciones", ha indicado Sanz, quien ha asegurado que la Junta siempre estará dispuesta a "dialogar" sobre las infraestructuras.

"Si el ministro quiere dialogar, el territorio andaluz está a su plena disposición para que acordemos cómo avanzamos en materia de infraestructura", ha agregado el consejero.