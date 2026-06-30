La Junta emite informe favorable para la apertura al baño en el tramo de la playa de Santa Bárbara en La Línea (Cádiz)

Playa de Santa Bárbara en La Línea de la Concepción. - AYUNTAMIENTO DE LA LÍNEA

LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN (CÁDIZ), 30 (EUROPA PRESS)

La delegación territorial de Salud y Consumo en Cádiz, dependiente de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, ha emitido un informe favorable por el que se levanta la prohibición temporal del baño en la playa de levante en La Línea de la Concepción, en concreto en la zona de Santa Bárbara, desde el extremo colindante con el puerto de La Atunara, hasta 50 metros en dirección a Gibraltar, respecto del emisario de Santa Bárbara siguiendo la línea de costas, tramo que permanecía clausurado al baño tras los últimos muestreos.

Según ha explicado el Ayuntamiento linense en una nota, la decisión se adopta después de que las últimas muestras analizadas hayan arrojado resultados negativos relacionados con la presencia de vertidos de aguas residuales.

La comunicación de la Junta al Ayuntamiento tuvo lugar este lunes tras confirmarse que los parámetros analizados ya alcanzan los niveles exigidos para permitir el baño, decidiéndose por tanto el levantamiento de las restricciones existentes en este tramo de litoral.

El Ayuntamiento ha recordado que los hechos se remontan al mes de abril cuando desde la Junta de Andalucía se comprobó la existencia de vertidos procedentes de diversos aliviaderos de pluviales y de la red de saneamiento, como consecuencia de las obras de sustitución de un colector que se ejecuta en la zona.

Así, desde la Delegación Territorial de Salud y Consumo en Cádiz se requirió entonces al Ayuntamiento la adopción de medidas precautorias de salud de los usuarios hasta la desaparición de las causas que originaron la alteración en las aguas. Esta comunicación conllevó la limitación de accesos a la playa y la señalización sobre la existencia de vertidos con la consiguiente prohibición del baño en la zona.