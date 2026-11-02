La Junta de Gobierno Local autoriza la ejecución de tres obras de Aguas de Cádiz por valor de 865.000 euros

Archivo - Vista de la fachada del Ayuntamiento de Cádiz. - ROCÍO RUZ/EUROPA PRESS - Archivo

CÁDIZ 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local celebrada este pasado viernes, que estuvo precedida por el alcalde de Cádiz, Bruno García, ha aprobado la autorización a la empresa municipal Aguas de Cádiz para tres obras por valor de 865.539 euros. La primera de ellas y la más cuantiosa es la sustitución de la canalización de 400 milímetros en la calle Santa Cruz de Tenerife y mejoras hidráulicas en el sector de Bahía Blanca.

Esta obra tiene una inversión de 601.380,88 euros y un plazo de ejecución de ocho meses, ha detallado el Consistorio gaditano en una nota de prensa. En estos trabajos lo que se va a hacer es la sustitución de las canalizaciones de fibrocemento, que tienen ya muchos años de antigüedad, por otras de fundición dúctil. Otro proyecto similar es el segundo de los proyectos de Aguas de Cádiz como es la eliminación del anillo primario de 400 milímetros entre la plaza de la Constitución y las Murallas de San Roque y el cierre del anillo de abastecimiento de la manzana donde se encuentra el edificio de la Subdelegación del Gobierno.

Este proyecto tiene un presupuesto de 215.967,75 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses. La tercera de las autorizaciones que ha concedido la Junta de Gobierno Local a Aguas de Cádiz es para la sustitución de la canalización de abastecimiento en la avenida Marconi. La inversión es de 48.190,37 euros y un plazo de ejecución de dos meses. Una vez que se ha procedido a la autorización, Aguas de Cádiz podrá sacar a licitación las tres obras para proceder a su adjudicación para que se puedan ejecutar.

La Junta de Gobierno Local ha aprobado el pliego para la salida a licitación del servicio de mantenimiento del equipamiento de recreaciones arqueológicas de los jardines Kotinoussa y Erytheia de los antiguos cuarteles de Varela. El precio máximo de licitación es de 34.372,12 euros y un período de dos años, con la posibilidad de prorrogarlo por otros dos.

Dentro del objeto del contrato se incluye la asistencia técnica y ejecución material de las actividades de restauración, consolidación y, en definitiva, mantenimiento de dichas recreaciones de estructuras arqueológicas y piezas reales documentadas en el área de la Necrópolis de Cádiz, así como los paneles informativos que los complementan. También se han aprobado sendas bases reguladoras para la venta ambulante. Por un lado, está para las Erizada y la Obstinada y, por el otro, para el propio Carnaval en la calle de 2027.

Para los actos previos se van a conceder las siguientes licencias: en el caso de la Erizada, que estará ubicada en la plaza Manolo Santander (antigua plaza de la Reina), un puesto de patatas asadas, buñuelos y gofres y otro de algodón dulce y palomitas, y en el caso de la Ostionada (plaza de San Antonio), la misma tipología de puestos. En ambos casos también se van a conceder 5 licencias de globos de gas sin bombona y otros cinco de frutos secos y caramelos, en estos casos la venta ambulante se podrá producir por toda la ciudad. Las solicitudes se podrán presentar del 16 al 27 de noviembre.

En lo que se refiere al Carnaval en la calle, se concederán 15 licencias para la venta de globos de gas sin bombona; otras quince para frutos secos y caramelos debidamente envasados y confetis de Carnaval; diez autorizaciones para la venta de latas de refrescos, cervezas y agua; tres puestos de patatas asadas, buñuelos y gofres; y otros tres para algodón dulce y palomitas. Estos tendrán que estar instalados en la plaza de San Antonio, plaza de Mina y la de Manolo Santander.

El período de concesión será entre el 4 y el 14 de febrero de 2027 y el plazo para la presentación de solicitudes será del 23 de noviembre al 4 de diciembre. En materia urbanística, hay un requerimiento de ejecución de obra de seguridad en la finca situada en San Judas, 1 y dos requerimientos de ejecución de la Inspección Técnica en Tanguillos, 10 y la plaza Virgen de Loreto, 6.

En cuanto a las ayudas sociales, se han aprobado ayudas por valor de 24.262,14 euros de los que 12.341,14 euros son para 34 ayudas de emergencia social; 1.252,13 euros para 21 ayudas para el pago de la luz; 407,87 euros para 10 ayudas para el pago del agua; y 10.261 euros para 28 ayudas económicas familiares. Por otro lado, se han aprobado 4 bonificaciones para pensionistas para el pago de la luz y otras 4 para el agua, 19 ayudas de cobertura energética anual, 13 suministros vitales de agua y 1 servicio de comida a domicilio. En total en lo que va de año han invertido 3.129.522,58 euros en ayudas sociales.