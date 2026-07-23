La Junta insta a la Mancomunidad de la Sierra de Cádiz a cumplir las obligaciones de publicidad del programa Turipromo

El delegado territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo en Cádiz, Daniel Sánchez, junto a la delegada de la Junta, Mercedes Colombo, en una imagen de archivo. - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÁDIZ 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Delegación Territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía en Cádiz ha requerido a la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz que subsane la falta de referencias obligatorias a la financiación pública en la difusión del proyecto de Empleo y Formación, Turipromo, y cumpla con las obligaciones de publicidad.

Según ha explicado la Junta en una nota, durante las actuaciones de seguimiento desarrolladas por la Delegación se ha comprobado que la información remitida hace unos días por la entidad beneficiaria a distintos medios de comunicación sobre el citado proyecto no hace referencia a la concesión de la subvención por parte de la Junta de Andalucía ni a la Consejería competente, tal y como establece la Orden de 13 de septiembre de 2021, reguladora del programa de Empleo y Formación en Andalucía.

El delegado territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo en Cádiz, Daniel Sánchez Román, ha afirmado que "la identificación de la financiación pública de los programas de Empleo y Formación no es una cuestión opcional, sino una obligación establecida en las bases reguladoras que garantiza la transparencia y el reconocimiento institucional de las administraciones que los hacen posibles".

Sánchez Román ha señalado además que "desde la Delegación Territorial siempre se ha defendido la colaboración y la lealtad institucional entre administraciones". "Nuestro personal ha estado siempre a disposición de la Mancomunidad para facilitar la puesta en marcha de estos proyectos, colaborando en la acreditación de espacios y en todas aquellas cuestiones necesarias para que este tipo de programas puedan desarrollarse con todas las garantías", ha añadido.

En este sentido, el delegado ha destacado que "esa colaboración ha permitido que, desde el inicio del programa de Empleo y Formación, la Junta de Andalucía haya concedido a la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz un total de 6.716.535 euros para el desarrollo de 17 proyectos, que han beneficiado a 19 municipios y a 255 personas de la comarca".

En consecuencia, según ha indicado, se ha requerido a la entidad beneficiaria para que, en el plazo máximo de 15 días, adopte las medidas previstas en la normativa y proceda a subsanar dicha incidencia.

Finalmente, la Junta ha recordado que el programa Turipromo forma parte de las iniciativas de Empleo y Formación impulsadas en Andalucía para mejorar la cualificación y la empleabilidad de las personas desempleadas, combinando la formación especializada con la adquisición de experiencia profesional mediante la práctica laboral remunerada durante un año.

Sánchez Román ha concluido recordando que "el cumplimiento de las obligaciones de información y publicidad contribuye a reforzar la confianza de la ciudadanía en la gestión de los fondos públicos".