La Junta oferta 90 plazas para dos cursos gratuitos de IA y de realidad virtual en el Campo de Gibraltar (Cádiz)

CÁDIZ 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía ha abierto el plazo de inscripción para dos nuevos cursos gratuitos sobre inteligencia artificial y realidad virtual que se van a desarrollar en la comarca gaditana del Campo de Gibraltar con unas 90 plazas disponibles.

'Programación de IA y Big Data aplicables a entornos 5G' y 'Programación de soluciones de Realidad Virtual y Aumentada aplicables a entornos 5G', son los cursos que se impartirán en el Puerto de Algeciras a partir de febrero, según ha especificado la Junta en una nota.

Estos cursos forman parte del Programa de Formación para el Empleo en Tecnologías 5G impulsado por la Junta en colaboración con Vodafone e Integra Conocimiento e Innovación, y están dirigidos prioritariamente a personas desempleadas. No obstante, una vez cubierto el cupo del 70% también podrán acceder personas ocupadas interesadas en mejorar sus habilidades profesionales.

Cada formación cuenta con 45 plazas gratuitas, no requieren conocimientos previos sobre la materia y la titulación mínima exigida es Bachillerato o Ciclo Formativo de Grado Medio.

Las personas interesadas pueden consultar toda la información y realizar su solicitud a través de la web oficial del Programa de Formación en Tecnologías 5G o en la Oficina Virtual para el Empleo de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo.

La Junta ha indicado que la inteligencia artificial, el big data y la realidad virtual son tecnologías con una gran proyección laboral actualmente en múltiples sectores. Su aplicación en la actividad industrial y logística del entorno, así como en la modernización de servicios y empresas, está generando una creciente demanda de perfiles cualificados.

Con un total de 150 horas --30 presenciales y 120 online--, estos cursos combinan teoría y tutorías prácticas para capacitar al alumnado en el desarrollo de dispositivos conectados y su aplicación en entornos urbanos inteligentes mediante tecnología 5G.

Las clases presenciales se impartirán en un aula del Puerto de Algeciras en turno de tarde, lo que facilita el acceso a personas de toda la comarca del Campo de Gibraltar. Estas clases disponen de tres turnos diferentes para adaptarse mejor a las distintas casuísticas de los candidatos.