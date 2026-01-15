La Junta de Portavoces del Ayuntamiento de Algeciras abordará la actual situación tras la baja del alcalde del PP

Archivo - Ayuntamiento de Algeciras - AYUNTAMIENTO DE ALGECIRAS - Archivo

ALGECIRAS (CÁDIZ), 15 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Algeciras (Cádiz) ha convocado para el próximo lunes una Junta de Portavoces para dar información "clara, directa y con base jurídica" sobre la situación institucional del Consistorio tras la comunicación registrada el 2 de enero relativa a la baja del alcalde, José Ignacio Landaluce, en el Grupo Municipal del PP.

Según ha indicado en una nota, el objetivo es informar "con transparencia y sin interpretaciones interesadas", antes de que se produzca la correspondiente dación de cuenta al Pleno, tal y como establece la normativa municipal. En este sentido, ha añadido que el Ayuntamiento considera "imprescindible que todos los grupos municipales dispongan de la misma información, al mismo tiempo y con total rigor".

Asimismo, ha indicado que la realidad es que el alcalde pasa a la condición de concejal no adscrito, "pero esto no afecta a su condición de alcalde ni supone cambio alguno en el ejercicio de sus atribuciones". "El Ayuntamiento sigue funcionando con normalidad, con estabilidad y con plena garantía legal", ha asegurado.

Así, ha añadido que la Junta de Portavoces se convoca para explicar con datos y argumentos concretos qué implica esta situación y qué no implica, y para "evitar que se genere confusión en torno a una cuestión que está perfectamente definida por la normativa vigente".

Finalmente, el Ayuntamiento ha insistido en que esta convocatoria "responde únicamente a un criterio de responsabilidad institucional: explicar la situación con seriedad, proteger el funcionamiento de la Corporación y ofrecer a la ciudadanía una respuesta basada en hechos, no en especulaciones".