En libertad con cargos el detenido en Barbate (Cádiz) tras la muerte de un hombre junto a una discoteca

Archivo - Entrada de los juzgados de Barbate. - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

BARBATE (CÁDIZ), 13 (EUROPA PRESS)

La Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Barbate (Cádiz), plaza número 2, en funciones de guardia, ha acordado este lunes la puesta en libertad provisional del varón detenido tras la muerte de un hombre ocurrida este pasado fin de semana junto a una discoteca de la localidad.

Según ha indicado el TSJA, al detenido, investigado por presuntos delitos de homicidio imprudente y omisión del deber de socorro, se le han impuesto como medidas cautelares la obligación de comparecencia en el Juzgado los días 1 y 15 de cada mes, la prohibición de salida del territorio nacional y la retirada del pasaporte.

Cabe recordar que los hechos ocurrieron en la madrugada del pasado sábado, cuando un varón de 42 años falleció cerca de una discoteca ubicada en las inmediaciones del Paseo Marítimo de Barbate. La Guardia Civil detalló que la causa de la muerte podría estar relacionada con una pelea, dado que las heridas presentes en el cuerpo son compatibles con un traumatismo craneoencefálico.

El 112 recibió pasadas las 4,00 horas un aviso por parte de la Guardia Civil en el que informaban de la presencia de un hombre inconsciente en un local de ocio nocturno en la calle Delfín, por lo que solicitó la atención de un equipo médico en la zona. Finalmente, fuentes sanitarias confirmaron al Servicio de Emergencias el fallecimiento del varón en el mismo lugar donde ocurrieron los altercados.