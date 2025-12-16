A licitación por 19 millones de euros las obras de mejora del acceso norte por la A-7 al Puerto de Algeciras (Cádiz)

Esquema de las obras de acceso al puerto de Algeciras - MINISTERIO DE TRANSPORTES

ALGECIRAS (CÁDIZ), 16 (EUROPA PRESS)

El Consejo de Ministros ha autorizado este martes 16 de diciembre al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible licitar por 19,1 millones de euros (IVA no incluido) las obras para mejorar y acondicionar la conexión de la autovía A-7 --antigua N-340-- con el acceso norte al Puerto de Algeciras por la carretera N-357, en la provincia de Cádiz.

El ámbito de las obras se concentrará en el tramo entre el enlace de la Menacha y el túnel de acceso a las instalaciones portuarias, según ha detallado el Ministerio en una nota.

Así, se extenderá desde el paso superior sobre el acceso al puerto de la calle José Luis Villar hasta la pasarela peatonal existente en la autovía A-7, en las inmediaciones del enlace antes mencionado.

En concreto, las actuaciones principales contempladas consisten en la duplicación de la calzada de la actual conexión entre la A-7 y la N-357, mediante la construcción de una nueva calzada deprimida de dos carriles confinada entre pantallas de pilotes de hormigón para el movimiento Puerto-Málaga. Así, el actual túnel bidireccional se transformará en unidireccional con sus dos carriles para el movimiento contrario Málaga-Puerto.

También se acometerá la reubicación del viario local, consecuencia de esta mejora de la conexión, que conllevará la reubicación de otras vías locales como el ramal Puerto-Glorieta mediante un carril de salida del tronco hacia una nueva glorieta en la avenida del Cuerpo Nacional de Policía, con posterior conexión a la glorieta de la A-7 a través de dos viales urbanos, y la vía de servicio de la calzada Cádiz-Málaga, que desde la glorieta se dirigirá hacia el enlace de La Menacha.

Por último, se ejecutará una integración urbanística con los tratamientos de acondicionamiento urbano, revegetación y restauración paisajística para lograr una completa integración urbana de la obra. Esto incluye la instalación de pantallas acústicas metálicas como medida correctora del ruido en fase de explotación. Todo ello contribuirá no solo a mejorar la protección del medio ambiente, sino también la calidad de vida de los ciudadanos.

Desde el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible se ha indicado que se trabaja "intensamente" en la mejora de la red viaria en la provincia de Cádiz. En este sentido, además del acceso norte al Puerto de Algeciras autorizado, se avanza en las obras de mejora del acceso sur con otra inversión de más de 50 millones de euros.

También, recientemente se ha licitado por 26 millones de euros la rehabilitación de 46 kilómetros de la A-48 y la N-340, y por cerca de otros 23 millones de euros, la conservación de los accesos a Cádiz por los puentes de la Constitución y Carranza.