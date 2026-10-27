La Línea (Cádiz) decreta "tolerancia cero" en Halloween con multas de hasta 3.000 euros por actos vandálicos

Archivo - Agentes de la Policía Local de La Línea de la Concepción (Cádiz) en una imagen de archivo. - AYUNTAMIENTO DE LA LÍNEA - Archivo

LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN (CÁDIZ), 27 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de La Línea de la Concepción (Cádiz) ha anunciado que aplicará "tolerancia cero" contra el vandalismo durante la noche de Halloween el 31 de octubre, con un bando municipal que contempla multas de hasta 3.000 euros.

En una nota, el Consistorio linense ha informado de que desplegará un dispositivo especial de vigilancia por parte de la Jefatura de Policía Local para proteger a los participantes, sobre todo niños y jóvenes, y declarando esa "tolerancia cero" ante cualquier acto de vandalismo.

Las principales medidas y prohibiciones establecidas incluyen la prohibición de portar huevos en la vía pública en horas intempestivas para evitar lanzamientos contra personas, vehículos o fachadas de viviendas, el uso de prendas que oculten el rostro fuera de disfraces para ocultar la identidad y evitar ser reconocidos ante la comisión de actos vandálicos y la venta y tenencia de sprays o aerosoles que alteren el orden.

En caso de resistencia ante labores de identificación policial se aplicará lo dispuesto en el Código Penal, Ley de Enjuiciamiento Criminal y la Ley Orgánica 4/2015, de 20 de marzo, de Protección de la Seguridad Ciudadana.

Estas infracciones podrían conllevar en vía administrativa sanciones con multas de hasta 3.000 euros.

En el supuesto que sean menores de edad los responsables de actos vandálicos, se ha advertido de que serán los padres o tutores de los mismos los que asumirán la responsabilidad subsidiaria, y en función de la calificación de las infracciones, se dará traslado de los hechos a la Fiscalía de Menores.