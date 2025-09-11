La Línea (Cádiz) retira 450 toneladas de algas invasoras de sus playas

Vehículo del servicio de limpieza de Playas en La Línea de la Concepción (Cádiz) - AYUNTAMIENTO DE LA LÍNEA

LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN (CÁDIZ), 11 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de La Línea de la Concepción ha comunicado que en lo que va de año y una vez finalizada la temporada de verano se han retirado ya de sus playas un total de 450 toneladas de algas invasoras y 120 toneladas de residuos.

En una nota, el Ayuntamiento ha señalado que de estas 450 toneladas, el 93% se han recogido de arribazones producidos en el litoral de Poniente, según el balance de la campaña oficial de Playas 2025.

De esta manera se ha subrayado que el volumen de algas "aumenta exponencialmente cada año", por lo que su recogida, traslado y canon de vertedero "sería inasumible" por parte del Ayuntamiento sin la colaboración de la Diputación Provincial, que para este año ha subvencionado al municipio con 90.000 euros destinados a paliar dicha situación.

Además, de las 120 toneladas de residuos, alrededor de 73.000 kilos fueron bolsas producto de manoteo y de la recogida de los bombos, papeleras y el resto de la limpieza de las maquinas cribadoras.

En el balance se indica también que se retiraron del litoral linense un delfín listado (Stenella coeruleoalba) varado muerto y siete ejemplares de dragón azul (Glaucus atlanticus) en la playa de Santa Bárbara.

Además, en colaboración con el Club de Buceo Campo de Gibraltar se está desarrollando desde junio el programa 'Estructuras Generadoras de Vida (EGV)' en el litoral de Poniente, donde se está procediendo a "la siembra" de especies procedentes de descartes o que vienen enganchadas en las redes de los pescadores de los puertos de la comarca, como gorgonias, astroides o dendrophilias.

En relación al estado de la mar ha prevalecido la bandera verde en el 68,42% de los días, mientras que la amarilla ha ondeado el 23,96% de las veces y la roja el 7,62%. La de medusas ha ondeado hasta en 54 ocasiones.