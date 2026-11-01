Mancomunidad anuncia una nueva edición del curso de seguridad en el uso y manejo de motosierra y motodesbrozadora

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ALGECIRAS (CÁDIZ), 1 (EUROPA PRESS)

La vicepresidenta de Empleo y Formación de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, María Teresa García León, ha anunciado una nueva edición del curso 'Seguridad en el uso y manejo de maquinaria ligera: motosierra y motodesbrozadora', una iniciativa enmarcada en el programa Innova Campo de Gibraltar 2026 que apuesta por la recuperación y profesionalización de los oficios tradicionales vinculados al medio natural.

Tras "la buena acogida de la edición anterior", la institución comarcal da continuidad a esta acción formativa con el objetivo de proporcionar a los participantes conocimientos especializados y habilidades prácticas que favorezcan su incorporación al mercado laboral, al tiempo que se pone en valor el potencial de estas actividades tradicionales como fuente de empleo y desarrollo en el Campo de Gibraltar, tal y como ha subrayado la Mancomunidad en una nota de prensa.

El proyecto, ejecutado por la Mancomunidad y financiado por la Diputación Provincial de Cádiz, contempla un total de 50 horas de formación teórico-práctica, que se desarrollarán del 9 al 14 de noviembre de 2026. El programa abordará aspectos fundamentales de la prevención de riesgos laborales en el sector forestal, la utilización de equipos de protección individual y el mantenimiento de maquinaria y herramientas auxiliares. Estos contenidos se completarán con sesiones prácticas centradas en el manejo seguro y eficiente de ambos equipos.

En el apartado dedicado a la motosierra, el alumnado aprenderá técnicas de tala y apeo, cortes dirigidos, desramado y tronzado, así como procedimientos de mantenimiento y afilado. También se abordará el uso de motosierras de poda en altura y los sistemas de protección necesarios para realizar estas tareas con seguridad.

Por su parte, la formación sobre motodesbrozadora incluirá la selección y regulación de los equipos de protección y del arnés, las distintas técnicas de desbroce y la utilización de diferentes elementos de corte en función de las características de la vegetación.

Asimismo, se prestará especial atención al mantenimiento de la maquinaria y a las medidas preventivas aplicables a los trabajos en espacios forestales, agrícolas y urbanos. La participación en el curso será totalmente gratuita y estará sujeta a plazas limitadas.

Las personas interesadas podrán solicitar más información e iniciar el proceso de inscripción a través del correo electrónico o del teléfono.

García León ha destacado la importancia de impulsar iniciativas que conecten la formación con las necesidades del territorio y generen nuevas oportunidades laborales. Asimismo, ha subrayado que los oficios tradicionales vinculados al medio natural forman parte del patrimonio de la comarca y pueden seguir creando empleo mediante una preparación especializada y adaptada a las demandas actuales.

En este sentido, ha reafirmado el compromiso de la Mancomunidad con la empleabilidad, el aprovechamiento sostenible de los recursos y el relevo generacional, apostando por una formación práctica que contribuya al desarrollo y al futuro del Campo de Gibraltar.