Marín (Cs) aboga por resolver la cuestión de la venta de armas a Arabia Saudí de manera "global" desde la UE

Publicado 23/10/2018 13:29:33 CET

SEVILLA/MADRID, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ciudadanos en Andalucía y candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía, Juan Marín, ha abogado por que la Unión Europa (UE) resuelva la cuestión sobre la venta de armas de algunos países a Arabia Saudí y todos los países implicados en conflictos armados o que vulneren los derechos humanos. A su juicio, este es un tema que hay que entenderlo "desde un punto de vista global" porque "no es un problema" de un sólo país.

"Hay un error de concepto. No se puede entender este asunto si no hablamos desde el punto de vista de la UE porque esto no es un problema de España, Alemania o Francia, es un problema de la UE", ha explicado Marín en declaraciones a los periodistas este martes durante su visita a la feria Fruit Attraction en Madrid.

En este punto, ha explicado que "se pueden hacer compatibles los Derechos Humanos", que "por supuesto hay que defender a ultranza" desde la UE, con las actividades económicas.

Lo que no se puede hacer, según ha manifestado, es no tener un "plan b" a la hora de tomar decisiones y "no se puede decidir hoy una cosa y mañana dar marcha atrás", como sucedió con la ministra de Defensa, Margarita Robles, cuando anunció la paralización de los contratos sobre las corbetas que se estaban fabricando en Cádiz para Arabia Saudí y después "rectificó".

"Hay que dar soluciones desde el ámbito global", ha insistido el candidato, quien ha remachado que "no se puede mirar sólo desde la posición de una nación". Según él, la UE "tiene que defender los Derechos Humanos y después buscar soluciones en materia de relaciones comerciales con terceros países". Además, considera que si cada país "va por su cuenta" el tema irá conducido hacia el "fracaso".

Además, ha señalado que entre las tareas importantes está "hacer entender" a Arabia Saudí que "hay que respetar" los derechos de las personas porque los ataques que se ven a diario "son intolerables". "Lo que sucede es intolerable, lo rechazamos y condenamos, pero además de eso hay contratos que se están firmando y eso tiene que tener una solución global de la UE", ha concluido Marín.