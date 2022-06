Marín, a los equipos de Cs en la Junta: "Siento deciros que el lunes seguimos trabajando o se monta un lío de narices"

SANLÚCAR DE BARRAMEDA (CÁDIZ), 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Ciudadanos (Cs) a la Presidencia en las elecciones al Parlamento de Andalucía de 19 de junio y vicepresidente de la Junta, Juan Marín, ha asegurado este viernes, dirigiéndose a los equipos que forman parte de las consejerías que gestiona este partido en el seno del Gobierno andaluz, que "siento deciros que el lunes a las ocho de la mañana seguimos trabajando, si no, si no estamos en el Gobierno, se va a montar un lío de narices".

El alegato de Marín ha tenido lugar este viernes, en la última jornada de la campaña electoral, en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), su lugar de nacimiento, en un acto de este partido que ha reunido a la presidenta de Cs, Inés Arrimadas, y a los consejeros Rocío Ruiz (Igualdad), quien también es cabeza de lista por la circunscripción de Cádiz; Rogelio Velasco (Transformación Económica), Rocío Blanco (Empleo) y Manuel Alejandro Cardenete (Educación).

Además de lugar de nacimiento de Juan Marín, Sanlúcar de Barrameda fue una plaza importante en las elecciones autonómicas de 2018 para Cs. Entonces fue el partido más votado en el municipio con 12.748 votos, posición que dio un giro radical en las elecciones generales de noviembre de 2019 cuando pasó a ser la quinta fuerza con 3.228 votos, una cuarta parte del apoyo que había logrado un año antes.

"Nunca hubo un gobierno tan bueno como éste", ha sostenido Marín en un evento que ha supuesto repasar la gestión de Cs en las cinco carteras que ha ostentado en la Junta de Andalucía y donde Arrimadas ha hecho de maestra de ceremonias para ir dando la palabra y dar una pincelada de introducción a cada consejero.

Marín también ha tenido palabras para cada consejero, para empezar por la figura del fallecido Javier Imbroda, de quien ha recordado que "también está con nosotros, su espíritu, aunque no lo veamos".

De Rogelio Velasco ha afirmado "que he aprendido mucho de él"; de Rocío Ruiz ha planteado que "es una luchadora innata, que se ha dejado la piel por las personas que más lo necesitan"; de Rocío Blanco ha señalado que "nunca he visto una capacidad de trabajo tan enorme como tiene esta mujer", mientras que del último en llegar a consejero, aunque ha sido su viceconsejero toda la legislatura, Manuel Alejandro Cardenete, ha apuntado que ha venido a "sustituir a alguien insustituible", así como que "ha negociado todo los jueves, los lunes, los asuntos que iban al Consejo de Gobierno, gracias a su trabajo se ha podido lograr" y concluir que "eso representa Cs un equipo, un equipazo".

El vicepresidente de la Junta ha reivindicado el trabajo de Cs para trasladar que "hemos hecho lo correcto en el momento adecuado", convencido de que "no hemos mirado nuestras siglas", para dedicarse a "salvar vidas, empresas, para después crear oportunidades", con la premisa de "ayudar a la gente" porque "no hay colores políticos".

"CHAVES Y GRIÑÁN SON DELINCUENTES; NO LO DIGO YO, LO DICE LA JUSTICIA"

Desde esa posición, Marín ha repasado aspectos de su propia gestión para considerar que "hemos hecho un gran trabajo", en su caso, en ámbitos como la justicia, donde ha aludido a la asistencia jurídica gratuita o las salas Gesell para evitar el contacto entre víctima y denunciado en violencia de género, así como en regeneración ha trasladado la aportación de Ley de Lucha contra el Fraude y la Corrupción y la protección de la persona denunciante para decir que "ya no hay corruptos".

Marín ha evocado seguidamente que en 2015, como apoyo al Gobierno de Susana Díaz, "Chaves y Griñán se fueron a la calle", por lo que ha recordado que "nos llamaron chantajistas" y considerar que "eran ellos los chantajistas", así como traído el recuerdo a sus figuras del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en un mitin de apoyo a Juan Espadas para decir que "ayer tuve que escuchar que eran personas honorables. Son delincuentes, no lo digo yo, lo dice la justicia".

El candidato de Cs, quien ha recordado también que "hemos eliminado 75 chiringuitos", o la lucha por un sector estratégico como el turismo, donde existen 450.000 empleos o ha computado 11.000 millones de inversión gracias al sector turístico", ha augurado que "los andaluces van a cumplir con su palabra", así como que "el domingo va a ser una fiesta", por lo que ha prometido que "nos vamos a pegar un baño en la piscina, no sé si vestido o como Albert Rivera", convencido de que "lo vamos a pasar bien, los andaluces nos van a volver a dar su confianza, somos necesarios".

"Mucho ánimo, nos queda muy poquito para seguir trabajando por los andaluces", ha remachado Marín su intervención.

RUIZ: "CADA VEZ QUE VOX PIDIÓ MI CESE; ME DECÍA: VAMOS BIEN"

La consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación y cabeza de lista por Cádiz, Rocío Ruiz, de quien Arrimadas ha indicado que su tarea "era quitarle el miedo a los andaluces", así como "banderas que no eran de la izquierda, pero que usaba la izquierda", ha asegurado sobre sí misma que para el colectivo Lgtbi "ya soy la Monica Naranjo de Andalucía", para apuntar en este sentido que "cada vez que Vox me pidió mi cese", se decía a sí misma "vamos bien, por aquí no vais a pasar, no consiguieron nada, ni un retroceso".

Ruiz ha retratado el Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), en manos del PSOE, como "una forma de voto cautivo", mientras que ha reivindicado que "el telefóno de la mujer no desapareció", aun cuando Vox reclamó crear un teléfono para la violencia intrafamiliar.

El consejero de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades, Rogelio Velasco, quien ha agradecido el apoyo del eurodiputado Luis Garicano para ser elegido consejero y del propio Marín, ha enumerado iniciativas como las inversiones empresariales, de las que ha recordado que hay 15 grandes proyectos de inversión con 4.000 millones y con la previsión de creación de 14.000 empleos, mientras que en manos de la Unidad Aceleradora de Proyectos hay 90 iniciativas con una inversión prevista de 3.000 millones y 12.000 puestos de trabajo. Velasco ha proclamado que el modelo de financiación de las universidades lo apoyan siete de los 10 rectores.

EMPLEO, "ENTRAR EN CHERNOBYL A PECHO DESCUBIERTO"

La consejera de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, quien también ha agradecido el apoyo de Garicano en su nombramiento, ha escuchado de Arrimadas considerar que el aterrizaje en este departamento era "entrar en Chernobyl a pecho descubierto".

Ha defendido el relanzamiento del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) para que ejerciera de verdadero intermediador en el mercado de trabajo, así como las ayudas a los autonómos, 1.018 millones lineales en 2021, el pago de los alquileres, o la tarifa plana. A su juicio, "hemos contribuido a que se cambie la mentalidad".

El consejero de Educación y Deporte, Manuel Alejandro Cardenete, ha rememorado su papel como viceconsejero de Turismo para apuntar que "le ha tocado lidiar con otras consejerías para que todo fuera coordinado y hacer una labor de enlace con nuestros socios", y ha descrito su llegada a la Consejería para sustituir a Imbroda como "me toca tirar el quinto penalti", antes de recordar que la hoja de ruta de su antecesor fue "la excelencia académica, una FP disruptiva y sin dejar a nadie atrás".

Cardenete ha recordado los 109.000 docentes en la educación pública, 9.000 más esta legislatura, quienes con los 21.000 de la concertada, van a tener el sexto mejor sueldo de la educación española, y que el gasto educativo supone el 5,5% del PIB andaluz.