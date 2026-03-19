Marlaska defiende que el Gobierno priorice ahora las medidas ante la guerra "injusta" en Irán antes que los Presupuestos

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, atiende a los medios en Algeciras (Cádiz). - NONO RICO/EUROPA PRESS

ALGECIRAS (CÁDIZ), 19 (EUROPA PRESS)

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha defendido este jueves que el Gobierno dé ahora prioridad a lo "urgente", que es aprobar medidas frente a las consecuencias de la guerra "injusta" que libran Estados Unidos e Israel en Irán, por delante de la presentación aún pendiente del proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el presente ejercicio de 2026.

El titular de Interior ha venido a trasladar esta idea a preguntas de los periodistas en una atención a medios en Algeciras (Cádiz) tras presidir la toma de posesión del nuevo jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en dicho municipio gaditano, el coronel Fernando López-Rey.

A preguntas de los periodistas sobre las medidas que el Gobierno tiene previsto aprobar este viernes en un Consejo de Ministros extraordinario al hilo de las consecuencias del conflicto en Oriente Próximo, así como sobre si cree que el Gobierno va a acabar presentando el proyecto de Presupuestos para 2026, Grande-Marlaska se ha remitido a lo ya dicho al respecto en las últimas horas tanto por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como por la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a quien ha reivindicado como "una extraordinaria política" y "profesional".

De este modo, el ministro del Interior ha defendido que, en el actual contexto de "guerra injusta" que "violenta el derecho internacional" en Irán, el Gobierno está "ahora en lo urgente y en lo importante, con medidas coyunturales y estructurales".

Ha agregado que con dichas medidas "coyunturales" se busca "garantizar, como hemos hecho en todas las crisis, dar cobertura a los más vulnerables y al conjunto de la sociedad que va a sufrir los efectos" de una guerra de la que ya se están viendo los "económicos", según ha puesto de relieve.

De igual modo, el ministro del Interior ha señalado que el Gobierno va a "trabajar", en el marco del Real Decreto-Ley que pueda aprobar este viernes en Consejo de Ministros, en "medidas estructurales" que sigan "fortaleciendo" a España "respecto a otros países, afrontando las consecuencias de esta guerra" en cuestiones como la "transición energética", y al respecto ha destacado que "el 60 por ciento de la energía que se produce en nuestro país es con energía renovable", por lo que España es "un ejemplo en ese aspecto", según ha valorado.

De este modo, Marlaska ha concluido incidiendo en señalar que el Gobierno se centra ahora en "esas medidas consecuencia de la guerra" que serán "de carácter contundente y estructural", y ya "luego" vendrán, "evidentemente, los Presupuestos". "Pero ahora estamos a las consecuencias que una guerra ilegal está causando al conjunto de la sociedad española y de la sociedad en su totalidad", ha apostillado el ministro del Interior.