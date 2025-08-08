Martínez destaca que el Torneo Internacional de Polo de Sotogrande sitúa a Cádiz como "potencia" ecuestre

La presidenta de la Diputación de Cádiz, Almudena Martínez, junto al alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, en la Copa Diputación del Torneo Internacional de Polo de Sotogrande, que se disputa en la el Club Ayala Polo de San Roque - NACHO FRADE/EUROPA PRESS

SAN ROQUE (CÁDIZ), 8 (EUROPA PRESS)

La presidenta de la Diputación de Cádiz, Almudena Martínez, ha asistido este viernes a la Copa Diputación del Torneo Internacional de Polo de Sotogrande, que se disputa en la el Club Ayala Polo de San Roque. Allí, ha puesto de relieve el valor de este torneo y la capacidad de este acontecimiento deportivo para dar a conocer "las virtudes" de la provincia de Cádiz y situarla como una "potencia" en el mundo del caballo.

En declaraciones a los medios, Almudena Martínez ha asegurado que es "un escaparate" a nivel deportivo y turístico, que "atrae a visitantes de multitud de países y capta la atención de numerosos aficionados" que siguen los partidos, sobre todo desde América y Reino Unido.

Tal y como ha manifestado, este evento deportivo "nos sitúa a nivel internacional", al ser "una de las copas más importantes de los torneos internacionales de polo, el más importantes que hay en el mundo", posicionando a la provincia como "una potencia dentro del mundo ecuestre".

En palabras de la presidenta de la Diputación, competiciones como ésta reflejan ante el mundo "la capacidad de la provincia de Cádiz, de los gaditanos y gaditanas para organizar grandes eventos".

Además, ha señalado que es "una muestra de la necesaria cooperación entre las administraciones y las entidades privadas para impulsar el crecimiento económico y social de la provincia".

Para la presidenta, el Torneo Internacional de Polo, junto a otras actividades hípicas de relevancia internacional como las Carreras de Caballos de Sanlúcar y el Circuito del Sol en Montenmedio, "promocionan a la provincia de Cádiz como referente del turismo ecuestre y de la sostenibilidad". Eventos todos ellos que son "generadores de riqueza, económicos y de empleo".

Martínez del Junco ha hecho estas declaraciones en su visita a las instalaciones del Club Ayala Polo, donde esta tarde se disputa la Copa Diputación de Cádiz, incluido a su vez en la Copa de Plata Terralpa de este 54 Torneo Internacional de Polo. El partido ha enfrentado a los equipos de Whizmo y Amanara.

La presidenta ha estado acompañada del vicepresidente tercero de la Diputación, Jacinto Muñoz, la diputada Paula Conesa, el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, y el director general de Ayala Polo, Antonio Alés, entre otros.