Más de 1.300 estudiantes de San Fernando (Cádiz) se formarán en soporte vital básico por el Día de la Parada Cardíaca

SAN FERNANDO (CÁDIZ), 15 (EUROPA PRESS)

Con motivo del Día Mundial de la Parada Cardíaca, que se conmemora el próximo 16 de octubre, el Ayuntamiento de San Fernando (Cádiz) va a participar en una gran jornada de formación en reanimación cardiopulmonar (RCP) y soporte vital básico dirigida tanto a estudiantes como a la ciudadanía en general, en la que se espera la participación de más de 1.300 alumnos de distintos centros educativos de la ciudad.

El evento se desarrollará en dos localizaciones isleñas, el Centro de Congresos Cortes de la Real Isla de León y la Plaza del Rey, ha detallado el Ayuntamiento de San Fernando en una nota.

Entre las 10,00 horas y las 11,00 horas, la Plaza del Rey acogerá talleres abiertos al público, donde cualquier ciudadano podrá aprender las maniobras básicas de reanimación y actuación ante emergencias.

La jornada contará con la participación de profesionales del Servicio de Urgencias de Atención Primaria (SUAP), residentes de enfermería y medicina de la especialidad de Familiar y Comunitaria, enfermeros especialistas, y alumnos del ciclo de Técnico en Emergencias Sanitarias del IES Sancti Petri, que liderarán los talleres prácticos y charlas educativas.

El objetivo de esta iniciativa es concienciar sobre la importancia de actuar con rapidez ante una parada cardíaca y dotar a la población de herramientas básicas para intervenir de forma efectiva hasta la llegada de los servicios de emergencia.

Durante la jornada, los participantes recibirán formación adaptada a diferentes edades escolares, promoviendo un*aprendizaje dinámico, práctico y accesible.

Esta acción formativa cuenta con la colaboración del Colegio de Enfermería, el Distrito Sanitario Bahía de Cádiz-La Janda y Ambulancias Barbate, en un esfuerzo conjunto por construir una comunidad "más preparada y solidaria".

Con este evento, San Fernando se suma a las iniciativas internacionales que buscan incrementar las tasas de supervivencia ante paradas cardíacas fuera del entorno hospitalario, reforzando la capacitación ciudadana como primera línea de respuesta.