Más de 50 agentes desplegados en un operativo contra la explotación laboral en el Campo de Gibraltar (Cádiz)

Agente de la Policía Nacional en una imagen de archivo - POLICÍA NACIONAL

CÁDIZ 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

Más de 50 agentes de la Policía Nacional de Cádiz se encuentran desplegados en estos momentos en un operativo que se está realizando en varios puntos de la comarca del Campo de Gibraltar contra la explotación laboral y la trata de seres humanos.

Desde la Policía se ha informado de que se tiene prevista la detención de varias personas, aunque aún no se ha confirmado que estas se hayan producido.

Las actuaciones se enmarcan en la llamada operación Alibabá, en la que se están realizando varias entradas y registros a domicilios e inspecciones a establecimientos de Algeciras, La Línea de la Concepción y Los Barrios.