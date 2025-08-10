Más de una veintena de niños aprenden las nociones básicas de socorrismo en la playa de San Fernando (Cádiz)

Taller 'Pequeños socorristas' en la playa de Camposoto.
Europa Press Andalucía
Publicado: domingo, 10 agosto 2025 18:37
SAN FERNANDO (CÁDIZ), 10 EUROPA PRESS

El Ayuntamiento de San Fernando ha llevado a cabo junto a Cruz Roja el taller de 'Pequeños Socorristas', en el que han participado más de una veintena de niños y niñas en la playa de Camposoto. Este taller, que se viene desarrollando desde hace unos años, tiene como objetivo acercar a los más jóvenes las normas básicas de prevención para disfrutar con seguridad del medio acuático, además de mostrarles las funciones y herramientas de los equipos de salvamento y socorrismo.

Según ha informado el Ayuntamiento en una nota de prensa, la actividad se ha desarrollado en dos partes, una terrestre en el acceso 3 donde se encuentra el módulo de socorrismo y el acceso 4 para la parte acuática.

Durante la jornada, los participantes, también con el acompañamiento de padres y madres, han aprendido las principales normas de seguridad y primeros auxilios, el significado de las banderas en la playa, cómo actuar ante una persona lesionada y qué material emplea el personal de socorrismo en su labor diaria. Así como el modo de actuar en caso de emergencia o en el caso de perderse en las playa o los primeros auxilios.

De igual manera, se han realizado simulacros de rescate en el agua, poniendo en práctica lo aprendido, y usando las motos de agua, los elementos usados para el rescate y cómo funcionan las corrientes en el agua. En definitiva, unas nociones básicas para que los más pequeños comiencen a familiarizarse con estas prácticas y sepan cómo actuar o cómo se tienen que comportar en casos de emergencia.

