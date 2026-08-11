El Mercado Andalusí de Cádiz vuelve al Pópulo y la plaza de la Catedral con medio centenar de artesanos

La teniente de alcalde delegada de Comercio y Mercados en el Ayuntamiento de Cádiz, Beatriz Gandullo, y el vicepresidente de la Diputación Provincial de Cádiz, Juancho Ortiz, presentando el Mercado Andalusí de Cádiz - AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ

CÁDIZ 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La teniente de alcalde delegada de Comercio y Mercados en el Ayuntamiento de Cádiz, Beatriz Gandullo, y el vicepresidente de la Diputación Provincial de Cádiz, Juancho Ortiz, han presentado el Mercado Andalusí de Cádiz de este año 2026, que se celebrará del 14 al 16 de agosto con la participación de medio centenar de artesanos distribuidos entre la plaza de la Catedral y las calles del barrio del Pópulo.

En ambos enclaves se combinará artesanía, comercio, decoración, espectáculos y actividades culturales, como ha recogido el Ayuntamiento de Cádiz en una nota.

Beatriz Gandullo ha explicado que este mercado, que ya se ha convertido en "una cita indispensable" de los veranos gaditanos, "llenará el casco histórico de la ciudad de vida, color, olores, ambiente y magia durante todo este fin de semana".

Por su parte, Juancho Ortiz ha señalado que este evento se ha consolidado como "una cita que une historia, cultura, artesanía, gastronomía y dinamización económica", siendo además "una oportunidad para poner en valor el trabajo de nuestros artesanos y los oficios tradicionales".

En su medio centenar de puestos se podrán encontrar todo tipo de productos relacionados con la alimentación, con quesos artesanales, chocolates, infusiones, dulces o café, así como la artesanía en piel, moda y complementos, decoración, cerámica, bisutería, flores y plantas, velas y cosmética artesanal, entre otros.

Además de estos productos, durante todas las jornadas se desarrollará una amplia programación con actividades y animaciones, con el objetivo de ambientar las diferentes zonas del mercado y ofrecer atractivos para públicos de todas las edades. Para ello, se contará con artistas y compañías pertenecientes a diferentes disciplinas, combinando propuestas musicales, teatrales, circenses y de animación itinerante.

Entre las actividades previstas para este fin de semana se encuentran espectáculos de música árabe y andalusí, danzas orientales y danzas de inspiración andalusí, espectáculos y danzas derviches, espectáculos de circo, malabares, zancudos, pasacalles de personajes, animaciones itinerantes, y cuentos y actividades infantiles.

La inauguración del mercado se celebrará el próximo viernes de las 13,00 horas y el horario será de 12,00 horas del mediodía a 1,00 horas de la madrugada el viernes y el sábado, y de 12,00 horas a 23,00 horas en la jornada del domingo.