La ministra de Igualdad vincula el caso de Landaluce con la "violencia machista" y pide "no mirar hacia otro lado"

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, durante el V Foro Iberoamericano de Género, a 18 de septiembre de 2026, en Toledo, Castilla-La Mancha (Foto de archivo). - Juanma Jiménez - Europa Press

SEVILLA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha aludido a la "violencia machista" para referirse al caso que afecta al alcalde de Algeciras (Cádiz), José Ignacio Landaluce, y ha urgido a "dejar ya de mirar hacia otro lado".

"O con los agresores, o con las víctimas. Sorber y soplar en casos de violencia machista no es posible, hay que dejar ya de mirar hacia otro lado", ha escrito la ministra en un apunte en su cuenta en la red social 'X' al hilo de la información conocida este jueves acerca de una denuncia que una mujer ha presentado contra el también senador en el Tribunal Supremo por un presunto acoso sexual.

El propio Landaluce, que concurrió a las elecciones municipales de 2023 como candidato del PP, si bien el año pasado se dio de baja como militante de dicha formación tras otra denuncia que el PSOE presentó contra él en el Tribunal Supremo, ha pedido este mismo jueves que se respete su presunción de inocencia.

Ha advertido de que la denuncia conocida este jueves "a día de hoy no consta que haya sido admitida a trámite", así como ha anunciado que va a "seguir trabajando" por Algeciras, y que se va a presentar a las próximas elecciones municipales de mayo de 2027.

Sobre el alcalde de Algeciras se ha pronunciado también en las últimas horas, y al hilo de dicha información sobre la denuncia de una mujer, el ministro de Transportes y Movilidad sostenible, Óscar Puente, quien desde la misma red social 'X' ha apuntado, en alusión a Landaluce, que "llevan meses protegiéndole".

Y, desde el PSOE de Andalucía, su parlamentario y portavoz del grupo en la comisión de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Mario Jiménez, ha apremiado este jueves al presidente de la Junta y del PP-A, Juanma Moreno, a actuar para conseguir que Landaluce dimita como alcalde de Algeciras o cese en dicho cargo a través de una moción de censura que pudieran presentar los concejales del PP en dicho ayuntamiento, al entender que la situación del alcalde "ya no aguanta ni un minuto más".