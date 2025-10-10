Montero apuesta por que las administraciones se ocupen "mucho mejor y más" de la salud mental

SAN FERNANDO (CÁDIZ), 10 (EUROPA PRESS) La vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de Hacienda y secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha realizado este viernes un llamamiento a que las administraciones se ocupen "mucho mejor y más" de la atención de la salud mental.

La dirigente socialista ha abordado esta cuestión al hilo del Día Mundial de la Salud Mental que se conmemora este viernes, 10 de octubre, en el que ha realizado una visita a las instalaciones de la asociación Afemen en San Fernando (Cádiz) junto a la secretaria general del PSOE local y alcaldesa de la localidad gaditana, Patricia Cavada.

Desde el PSOE-A han destacado que, en su etapa en la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero impulsó el Plan Integral de Salud Mental 2003-2007, "el primero de todo país", y han explicado que en su visita a dicha asociación isleña ha conversado con usuarios, familiares y personal del centro, con quienes ha compartido "la necesidad de que las administraciones se ocupen más del cuidado de la salud mental desde unos servicios públicos fuertes y de calidad".

En ese mensaje ha incidido posteriormente la vicepresidenta primera del Gobierno en una atención a medios antes de visitar el Taller de Unidades Abiertas Planas (TAUP) e inaugurar las instalaciones del Navantia COEX Naval System en el mismo municipio gaditano.

Montero ha aprovechado esa atención a medios para recordar que este viernes se celebra dicha efeméride, y para enviar por ello un mensaje de "apoyo a los usuarios de los centros de salud mental, a los pacientes que a lo largo de su vida han atravesado alguna enfermedad, y también a los familiares, que son un soporte fundamental" y de los que "las administraciones nos tenemos que ocupar mucho mejor y mucho más", según ha remarcado para concluir.