Montero dice que el nuevo delegado del Gobierno en Ceuta, David de la Encina, cuenta "con todo el aval del PSOE"

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, en rueda de prensa en el Parlamento andaluz. - PSOE-A

SEVILLA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE de Andalucía, María Jesús Montero, ha señalado este martes que el recién nombrado como nuevo delegado del Gobierno en Ceuta, David de la Encina, que fue alcalde de El Puerto de Santa María (Cádiz), cuenta "con todo el aval del Partido Socialista".

Así lo ha apuntado la dirigente del PSOE-A en una rueda de prensa en el Parlamento andaluz, y en respuesta a preguntas de los periodistas sobre este nombramiento que se ha adoptado en la reunión del Consejo de Ministros de este martes tras la dimisión, este pasado lunes, de quien ejercía como delegado del Gobierno en Ceuta hasta ese momento, Miguel Ángel Pérez Triano.

Cuando Montero se ha pronunciado sobre la trayectoria de David de la Encina aún no se había oficializado su nombramiento como delegado del Gobierno en Ceuta, por lo que se ha referido al exalcalde de El Puerto como "posible candidato" a relevar a Pérez Triano como delegado del Gobierno en la ciudad autónoma, a tenor de las informaciones publicadas en los medios de comunicación.

María Jesús Montero ha subrayado que David de la Encina "cuenta con todo el aval del Partido Socialista", así como ha destacado que desarrolló una "extraordinaria gestión" como alcalde de El Puerto de Santa María.

Además, ha querido poner de relieve que nació en Ceuta y tiene "una estrecha vinculación con esta ciudad en su cotidianeidad", dado que "gran parte de su familia reside" allí, de modo que "conoce perfectamente la situación que en este momento viven los ceutíes", ha añadido Montero antes de valorar así que De la Encina "empatiza" con esa situación "porque, en carne propia, está experimentando todos esos sentimientos que tienen los ceutíes en el día de hoy".

Asimismo, la líder socialista ha sostenido que De la Encina reúne "los conocimientos necesarios para poder desarrollar una tarea de coordinación, de agilización, de completar la hoja de ruta que el Gobierno de España ha puesto encima de la mesa" para afrontar la crisis derivada de la entrada masiva de inmigrantes a la ciudad autónoma a finales del pasado mes de julio.

Montero ha especificado que dicha hoja de ruta del Gobierno contempla "de forma urgente la devolución de todos esos inmigrantes a su país de origen", así como que los menores que han llegado no acompañados "tengan condiciones dignas", y que se acuerde "el reparto" de los mismos "en el resto del territorio".

Finalmente, la secretaria general del PSOE-A ha indicado que el Gobierno pretende impulsar el "plan económico" que "aprobó para que también Ceuta pueda cobrar un especial vigor a la hora de plantear nuevas oportunidades para su economía".