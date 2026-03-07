Montero reivindica la lucha por la igualdad como "base indispensable" de la democracia a las puertas del 8M

La secretaria general del PSOE-A, vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en los Premios Clara Campoamor. - NACHO FRADE - EUROPA PRESS

La secretaria general del PSOE-A, vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha reivindicado este sábado que la lucha por la igualdad, afirmando que "es la base indispensable de nuestro sistema democrático y de los principios que rigen al Partido Socialista". Además, ha aseverado que la democracia obligatoriamente tiene que ser feminista, porque a su juicio, "si no hay igualdad, no existe la democracia".

En este sentido, durante el acto de entrega de los Premios Clara Campoamor, Montero ha asegurado que su formación "no descansará hasta conseguir que las mujeres tengan las mismas oportunidades y libertades que los hombres". Al hilo de su intervención, la dirigente socialista ha recalcado la medida que el PSOE está liderando en el Congreso y en la sociedad para lograr la abolición de la prostitución, recordando una premisa fundamental. "Las mujeres no se pueden vender ni comprar", ha afirmado.

Asimismo, la secretaria general del PSOE-A ha alertado sobre la urgencia de estar "más alertas que nunca" ante una derecha y una ultraderecha que, a su juicio, "intentan frenar los avances sociales". En este punto, Montero ha sido especialmente crítica con la gestión autonómica en Andalucía, acusando al Gobierno de Juanma Moreno de "estar permanentemente de espaldas a los servicios públicos y a las conquistas que necesita la comunidad".

Por ello, la líder socialista ha querido mostrar su apoyo a las mujeres referentes y premiadas en esta edición, deteniéndose especialmente en la presidenta de la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama (Amama), Ángela Claverol, galardonada por su lucha en la defensa de la sanidad pública.

Por otro lado, la líder socialista ha sostenido en su discurso que "el feminismo nunca existe por exceso", ante los discursos reaccionarios que cuestionan la fuerza del movimiento feminista, añadiendo que "es el machismo el que existe por exceso, por defecto o por presencia", y ha garantizado que el feminismo lo combatirá siempre "con toda su fuerza".

En este contexto, ha puesto de manifiesto la "lacra" de la violencia de género, recordando los datos que asolan al país. "Diez mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas en tan solo 66 días que llevamos de año", ha indicado, añadiendo que además de un menor víctima de violencia vicaria, tres de esas mujeres fueron asesinadas en Andalucía.

Así, Montero ha denunciado el peligro que supone la derecha al cuestionar "los instrumentos que nos permiten protegernos".

La secretaria general de los socialistas andaluces ha puesto en valor el "poderío feminista" andaluz representado en estos premios por las mujeres y entidades galardonadas este año por el PSOE de Andalucía, destacando que las mujeres aportan una forma de construcción de la sociedad que es "insustituible", basada en "la razón, la palabra, el diálogo, la empatía y la ternura", frente a la "ley del más fuerte" que históricamente ha dominado la política masculina.

Asimismo, en vísperas del 8M, la líder andaluza ha enarbolado la bandera del pacifismo frente a los conflictos internacionales, criticando que las mujeres y las niñas "son siempre las principales víctimas y que, en todas las guerras, el cuerpo de la mujer se nos utiliza como un instrumento, como un arma de guerra del adversario para machacar".

"Las mujeres decimos no a la guerra y reclamamos soluciones pacíficas y racionales", ha exclamado Montero, asegurando que no permitirán que se utilice la coartada de la guerra para amparar conflictos ilegales.

Por otro lado, el secretario general del PSOE de Cádiz, Juan Carlos Ruiz Boix, ha agradecido a todas las mujeres que trabajan por la igualdad y felicitado a las galardonadas destacando que, "necesitamos seguir haciendo más pedagogía para hacer llegar nuestros mensajes y necesitamos ganar espacios de gobierno para ponerlos en práctica". Frente a ello, ha advertido de que en el documento marco del PP con Vox reducen a las mujeres y la igualdad a "una adenda y eso hay que frenarlo".

Por último, la alcaldesa de San Fernando (Cádiz), Patricia Cavada, ha señalado que es importante tener referentes y seguir sus pasos como cuando acude a los colegios y las niñas le expresan su deseo de ser alcaldesas "con la convicción de que si se puede ser alcaldesa se puede ser lo que se quiera". Trabajar por la igualdad tiene en San Fernando un ejemplo claro en la remunicipalización del servicio de ayuda a domicilio, ha explicado la regidora isleña.

La asociación AMAMA, y su presidenta, Ángela Claverol, han sido reconocidas con el galardón Clara Campoamor en el ámbito sanitario como tributo a su labor vital en el ámbito sociosanitario y a su probada valentía en la crisis de los cribados de cáncer de mama, en la que han puesto voz a la denuncia y a la difícil situación de centenares de mujeres afectadas por los fallos en el programa de detección precoz gestionado por el gobierno de Moreno Bonilla.

También en el ámbito sanitario, los Premios Clara Campoamor rinden homenaje a la almeriense Francisca Antón Molina, referente en el impulso de políticas de igualdad cuando estuvo al frente del Servicio Andaluz de Salud (SAS).

En el ámbito de la cultura popular, el PSOE-A ha reconocido a la chirigota gaditana Cadiwoman, cuyas integrantes demuestran que el Carnaval puede ser también herramienta de la lucha feminista. En el terreno empresarial y económico, recibe el Premio Clara Campoamor el Foro de Empresarias y Profesionales de Córdoba, que representa el empoderamiento económico de las mujeres como pilar de la igualdad real.

Paula Reyes, experta en violencia vicaria, es galardonada con el Premio Clara Campoamor en materia académica e investigadora, junto al Grupo GEDEX de la Universidad de Jaén, referente en el estudio de políticas públicas desde una perspectiva feminista.

De nuevo en el ámbito cultural, la Muestra de Cine Realizado por Mujeres Wofest de Huelva es galardonada con el Premio Clara Campoamor por demostrar, edición tras edición, el poder transformador del séptimo arte.

Igualmente en la esfera audiovisual, la sevillana Reyes Gallegos recibe el Premio Clara Campoamor como directora del documental 'Ellas en la ciudad', en el que recorre y divulga la memoria de mujeres que sostuvieron y transformaron los barrios periféricos de la capital hispalense.

Como ejemplo de activismo feminista y movilización social, los galardones de igualdad del PSOE-A premian a la Plataforma contra las Violencias Machistas de Málaga, que sigue siendo referente en sensibilización, denuncia y reivindicación sostenida contra la violencia de género.

En tributo al liderazgo comunitario y político de proximidad, se otorga a la alcaldesa de El Portal, María Mairena Toro, en Jerez, que ha demostrado con creces su absoluto compromiso ciudadano acompañando y liderando la organización de sus vecinos y vecinas durante la reciente emergencia por las graves inundaciones en su pueblo debido a la cadena de borrascas.

El PSOE-A premia, por último, la importancia del ámbito digital con su Premio Clara Campoamor a la divulgadora feminista y creadora de contenido Ángeles Taro, que utiliza su indudable éxito en redes sociales para recuperar y difundir la memoria de mujeres históricamente invisibilizadas.