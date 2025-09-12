Montero traslada "mano tendida" a Junts para alcanzar un acuerdo sobre la reducción de jornada laboral

La vicepresidenta primera del Gobierno de España y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, durante el acto inaugural del edificio de Zona Base-Incubazul en la Zona Franca, a 12 de septiembre de 2025 en Cádiz (Andalucía, España). La vicepresidenta prime - Rocío Ruz - Europa Press

CÁDIZ 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha trasladado este viernes "mano tendida" a Junts para alcanzar un acuerdo sobre la reducción de la jornada laboral.

El pasado miércoles, el Congreso de los Diputados aprobó las enmiendas a la totalidad que PP, Vox y Junts habían presentado para devolver al Gobierno el proyecto para reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales, por lo que el proyecto estrella de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, quedó retirado del trámite parlamentario.

En declaraciones a los periodistas este viernes en Cádiz, Montero ha expresado que se queda con la palabras de Yolanda Díaz en las que "tendió la mano a todas las fuerzas políticas para seguir dialogando".

"Y esto es lo que el Gobierno quiere trasladar, como siempre, que independientemente de las vicisitudes que tienen los proyectos de ley, vamos a seguir trabajando por hacer realidad un derecho que creemos que es hora de conquistar para los trabajadores de España, como es la reducción de la jornada laboral", ha indicado Montero.

En este sentido, ha señalado que, más allá de la "intensidad del debate" que se llevó a cabo en el Congreso, hay "mano tendida a Junts para que se siente y para poder ver cómo podemos acompañar esa reducción de jornada, fundamentalmente, en los sectores que pueden tener más dificultad para ponerla en marcha".

La reducción de la jornada laboral, según ha recalcado, es un debate "muy importante" que "habla de los derechos de las personas" y supondría "un hito y una gran conquista" después de que el Gobierno de Pedro Sánchez "solucionó esa lamentable contrarreforma laboral que hizo" el anterior Ejecutivo de Mariano Rajoy y que suponía que "el despido fácil y la precariedad" fueran las notas dominantes.

Ha criticado a esos "agoreros" que intentan vincular la reducción de la jornada laboral con "situaciones que también decían con la reforma laboral y que nunca se han producido".

María Jesús Montero ha criticado el rechazo del PP a la reducción de la jornada laboral, especialmente, de los diputados andaluces de Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía y del PP-A.

Montero, que también es secretaria general del PSOE-A y candidata a la Presidencia de la Junta de Andalucía, ha preguntado al Gobierno de Juanma Moreno de "qué lado está", si de "las empresas que con viejos dogmas están intentando ahorrar en costes salariales y en algo que no nos hace competitivos, dificultando la conciliación" y con horarios "interminables", o si está del lado del "bienestar y de que la economía penetre en el conjunto de la ciudadanía y llegue a la piel de todos los trabajadores y ciudadanos de este país".

"El PP de Moreno Bonilla votó en contra de una reforma laboral en un debate que fue intenso por todas las partes, porque efectivamente es algo muy a flor de piel y algo que tiene una repercusión muy directa, con un impacto político evidente", ha insistido.

De otro lado, en relación con los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2026, ha manifestado que, en este momento, se están desarrollando reuniones sobre las necesidades que tienen los ministerios y se han empezado algunos contactos con grupos políticos.

"Soy discreta a la hora de mantener esas negociaciones para que puedan llegar a buen puerto y yo espero poder presentarlos lo antes posible", ha expresado.