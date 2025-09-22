Moreno apunta a la importancia de las elecciones para que "el camino iniciado en Andalucía no tenga vuelta atrás"

UBRIQUE (CÁDIZ), 22 (EUROPA PRESS)

El presidente del PP-A y de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha inaugurado este lunes la sede del partido en Ubrique (Cádiz) donde ha apuntado a la importancia de este curso político "porque el camino que se inició hace seis años y medio en Andalucía es un camino que no puede tener vuelta atrás". "No podemos dejar que los que desviaron el camino de una gran tierra cargada de potencialidades y posibilidades lo trunquen", ha añadido.

Así, durante su intervención, Moreno ha advertido que es "un proceso que va a ser muy duro, donde nos van a llevar al límite, donde van a calentar la situación social y política, porque es lo único que les interesa, polarizar, tensionar y dividir a la sociedad".

"Y frente a eso estamos nosotros, que somos un partido sensato, no solamente con sensatez en el sentido de hacer propuestas sensatas, sino también razonables y que no perdemos los nervios", ha manifestado el líder del PP-A, que ha añadido que "otros dan voces, soluciones fáciles a problemas difíciles, pero nosotros no. Trabajamos desde el rigor, la seriedad y la humildad, siempre con la honestidad como bandera y trabajando por un futuro mejor".

Igualmente, ha señalado que las elecciones de Andalucía, que se celebrarán en la primavera de 2026, también son importantes en clave nacional, "frente a un gobierno que no existe, que está solo dedicando sus energías a sobrevivir, a mantenerse en el poder una semana más, un mes más".

"Da igual que esté asediado por la corrupción y por los casos judiciales, que estén haciendo cesiones imposibles a la vertebración y la cohesión de España, como las que se están haciendo y las que se van a hacer y las vamos a ver al independentismo catalán, todo eso está dañando también a España y a Andalucía", ha añadido.

No obstante, a pesar de dibujar "un año complejo y difícil", se ha mostrado "convencido de que con el esfuerzo colectivo, con el empuje de todos se va a conseguir esa meta que es revalidar esa mayoría suficiente para que Andalucía siga en ese camino de transformación, reforma y mejora que tan buenos resultados ha dado en el ámbito social, económico, en el de la honestidad y en el que tiene que seguir dándolo".

UBRIQUE

Juanma Moreno ha animado a los habitantes de Ubrique y de la comarca de la Sierra de Cádiz a que usen la nueva sede. "Esto se hace fruto del esfuerzo, igual que se está haciendo en otras partes de Andalucía, con un solo objetivo, que esta sede sea punto de encuentro", ha manifestado.

Se trata, según ha señalado, que los vecinos de Ubrique y de la comarca "encuentren en el PP una casa abierta siempre, una mano tendida, la receptividad y la sensibilidad suficiente para entender el problema que cada uno tiene".

Asimismo, ha destacado a Ubrique como "un municipio de referencia, mucho más que la capital de la artesanía y la industria de la piel, todo un referente internacional". "Pocos municipios del interior se conocen tan bien como Ubrique fuera de nuestra frontera", ha asegurado Moreno, que ha añadido que además es "por ser referente de calidad, de prestigio nacional e internacional, que es algo muy importante para Andalucía y que es gracias al talento y al sacrificio y esfuerzo de muchas generaciones que han estado trabajando aquí", ha concluido.