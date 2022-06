Moreno defiende la inclusión de Adelante Andalucía en los debates electorales porque quiere "una campaña en positivo"

SAN FERNANDO (CÁDIZ), 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Andalucía y candidato a la reelección como presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha defendido este miércoles en San Fernando (Cádiz) la decisión de la Junta Electoral de estimar el recurso presentado por Adelante Andalucía para incluir a Teresa Rodríguez en los debates electorales porque quiere "hacer una campaña en positivo".

En declaraciones a los periodistas, Moreno ha recordado que el PP "no ha puesto problemas a nadie, al tiempo que ha indicado que "cuando la señora Olona tuvo un problema en el registro en el censo, nosotros dijimos que no queríamos que no participara en esta campaña por un elemento puramente administrativo y que, por favor, se subsanara".

En este sentido, ha añadido que "cuando la coalición de izquierdas Por Andalucía no tenía registrado el nombre y podía haber habido lío, dijimos que por nuestra parte no había ningún problema porque lo tenía registrado un militante del PP y, por tanto, no hemos puesto ningún problema a que usen un nombre registrado por nosotros y, por supuesto, tampoco hemos puesto ningún problema cuando nos han preguntado en los distintos debates que ha habido".

Además, ha asegurado que "en los debates tienen que participar todos los partidos políticos que concurren con representación parlamentaria en esta campaña".

"Sé positivamente que Teresa Rodríguez no va a aplaudir, ni mucho menos, la política que planteamos desde el PP de Andalucía, pero creo que muestra la pluralidad y la diversidad que tiene Andalucía y creo que es positivo que también esté en el debate", ha subrayado.