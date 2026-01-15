Moreno destaca el "compromiso cumplido" con Valcárcel en Cádiz y la cooperación con UCA, Diputación y Ayuntamiento

Juanma Moreno con el alcalde de Cádiz, la presidenta de la Diputación y el rector de la UCA en su visita a las obras de Valcárcel. - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÁDIZ 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha visitado los trabajos de rehabilitación integral que se están desarrollando en el edificio Valcárcel, en la capital gaditana, para uso universitario y ha subrayado que esta actuación, ya en marcha, supone "un compromiso más cumplido", además de destacar la cooperación con la Univeridad de Cádiz (UCA), Diputación y Ayuntamiento.

"Hablamos de un edificio que ha estado abandonado durante más de dos décadas que ahora mismo está en transformación y va a ser una realidad para disfrute y beneficio de la ciudad de Cádiz, de la provincia y de toda Andalucía", ha manifestado en declaraciones a los periodistas el presidente.

En este sentido, ha añadido que se trata de "un compromiso que, pese a las dificultades, se cumple gracias a la cooperación y la voluntad de la Diputación, Ayuntamiento y Universidad de Cádiz, junto con la Junta de Andalucía".

"Un objetivo que parecía imposible pero que mes a mes va avanzando, permitiendo recuperar este edificio de Valcárcel, emblemático, gracias a ese esfuerzo conjunto", ha concluido Moreno, que ha dado la "enhorabuena" al alcalde de Cádiz, Bruno García, por estar "haciendo una legislatura de transformación en la ciudad como pocas se han hecho desde la época de Teófila".