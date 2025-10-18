Movimiento Sumar Andalucía muestra su preocupación ante un nuevo proyecto minero en el Campo de Gibraltar

CÁDIZ 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

Movimiento Sumar Andalucía ha expresado su preocupación por el "desenfrenado interés económico" del PP andaluz en proyectos "con nulo interés social y negativo impacto ambiental", y, en esta ocasión, "toca a la Comarca del Campo de Gibraltar", dicho la diputada andaluza y coordinadora de movimiento, Esperanza Gómez, quien transmite su apoyo al colectivo Verdemar-Ecologistas en Acción, en sus acciones contra el proyecto geominero 'Virgilus II'.

Así, en una nota, ha criticado "la falta de transparencia por parte de la Junta de Andalucía" con este proyecto en el espacio natural de Sierra Carbonera en La Línea (Cádiz). Desde la formación han indicado que "conocidas las acciones emprendidas por el colectivo ecologista, y conocido el patrón de actuación del PP cuando gobierna en las instituciones, este proyecto de interés geominero hace saltar todas las alarmas".

Asimismo, desde la Secretaría de Ecosocialismo de Movimiento Sumar Andalucía se muestra "una enorme preocupación" ante el hecho, una vez más, de que "se pongan en marcha actividades tremendamente agresivas en un espacio natural con figuras de protección". Además, temen que, en el caso de tratarse de una explotación caliza, "apuntaría a que los principales beneficiarios serían los proyectos de expansión urbanística de Gibraltar".

"El PP antepone su interés en los negocios sobre la salud y la seguridad de la ciudadanía, con nula preocupación sobre la conservación del patrimonio natural de Andalucía", ha precisado Gómez, quien ha subrayado "el interés de este asunto de cara a futuras acciones parlamentarias".

La diputada ha animado a los ecologistas "a seguir con su labor" y a la ciudadanía "a no caer en el conformismo, mientras otros hacen negocio a costa de lo que les pertenece", destacando que "el paisaje forma parte del patrimonio de las y los andaluces, aunque se trate de terrenos privados".