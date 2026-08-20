Muere el conductor de un turismo tras una colisión con un camión en la A-372 en Arcos (Cádiz)

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ARCOS DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 20 (EUROPA PRESS)

El conductor de un turismo, un hombre de 37 años, ha fallecido este jueves 20 de agosto en una colisión frontolateral con un camión en la carretera A-372 a su paso por la localidad gaditana de Arcos de la Frontera.

Según han detallado fuentes de la Guardia Civil y del 112 a Europa Press, el accidente mortal se ha producido en torno a las 11,15 horas de la mañana de este jueves en una curva en el cruce cercano a una residencia de mayores.

El choque provocó que el camión cayera varios metros por el terraplén de la carretera, mientras que el conductor del turismo quedaba atrapado en el interior del vehículo, siendo necesaria la actuación de los bomberos para su excarcelación.

Desde el 112 se movilizó en un primer momento a un helicóptero para un posible traslado del conductor herido, que finalmente ha fallecido en el lugar. El levantamiento del cadáver se ha producido una hora después del accidente.

Hasta la zona se han desplazado también efectivos de la Guardia Civil y de la Policía Local de Arcos de la Frontera.

El choque ha provocado importantes retenciones de tráfico en esta vía, que conecta Arcos con el municipio de El Bosque, ya en la Sierra de Grazalema.