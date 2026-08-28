Muere una persona en un accidente entre un patinete y un coche en Sanlúcar (Cádiz)

Archivo - Ambulancia del Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061. - 112 ANDALUCÍA - Archivo
SANLÚCAR DE BARRAMEDA (CÁDIZ), 28 (EUROPA PRESS)
Una persona ha resultado fallecida esta pasada noche tras sufrir un accidente con su patinete eléctrico al chocar con un turismo en la avenida de Bajo de Guía en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), según han confirmado fuentes sanitarias a Europa Press.
El accidente mortal ha tenido lugar en torno a las 00,30 horas de este viernes 28 de agosto, movilizándose a los servicios sanitarios para atender a la víctima y a la Policía Local de Sanlúcar.
Desde el 112 han explicado que se tuvo conocimiento del suceso tras las llamadas que alertaban de que una persona que iba en patinete eléctrico había sido atropellada por un vehículo.
Los testigos apuntaban también a una segunda persona herida que también iba en el patinete y que era derivada a un hospital para ser atendida.
La Policía Local de Sanlúcar está realizado el atestado del accidente para determinar sus circunstancias y las responsabilidades de los implicados.