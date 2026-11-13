Muere una persona y cuatro resultan heridas tras ser atropelladas por una moto en Vejer de la Frontera (Cádiz)

Zona en la que ha tenido lugar el atropello. - 112 ANDALUCÍA

VEJER DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 13 (EUROPA PRESS)

Una persona ha fallecido y otras cuatro han resultado heridas en la tarde de este viernes en un atropello ocasionado esta tarde por una moto en la localidad gaditana de Vejer de la Frontera.

Según informa en una nota el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita a la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta, varias personas han alertado al teléfono de emergencias, sobre las 17,40 horas, de una moto que había atropellado a varios transeúntes en un camino de tierra de la zona de Colada de Buenavista.

Desde la sala coordinadora se ha alertado al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Policía Local y a la Guardia Civil.

Fuentes sanitarias han confirmado al 112 que, como consecuencia del accidente, una persona, de la que no han trascendido más datos, ha resultado fallecida. Además, otras cuatro han sufrido heridas de distinta consideración y han sido trasladadas, dos al hospital de Puerto Real y las otras dos al Hospital de Alta Resolución de la Janda, en Vejer de la Frontera.