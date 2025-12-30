Un muerto y dos heridos en un accidente de tráfico entre dos coches en El Puerto (Cádiz)

Archivo - Vehículo de la Policía Local de El Puerto. - AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO - Archivo

EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 30 (EUROPA PRESS)

Un hombre de 28 años de edad ha fallecido como consecuencia de un accidente de tráfico por colisión entre dos vehículos ocurrido en la noche de este lunes en El Puerto de Santa María (Cádiz), donde, además, otras dos personas resultaron heridas, según ha informado el servicio de emergencias 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita a la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta.

En una nota, ha explicado que el siniestro tuvo lugar en la Avenida Fuenterrabía a las 23,40 horas del lunes. Fue entonces cuando el teléfono 112 recibió varios avisos que alertaban de una colisión frontal entre dos turismos con varias personas heridas.

La sala coordinadora activó entonces al Centro de Emergencias Sanitarias 061 y a la Policía Local. Finalmente, fuentes policiales y sanitarias indicaron que el accidente se saldó con tres heridos y que uno de ellos, un varón de 28 años, resultó fallecido. Los otros dos, del que no han trascendido más datos, fueron evacuados al hospital Santa María del Puerto.