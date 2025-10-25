El Museo de las Cortes de Cádiz comienza la restauración del lienzo 'Retrato de Frasquita Larrea'

'Retrato De Frasquita Larrea', De José García Chicano, Será Restaurada Por El Ayuntamiento De Cádiz. - AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ

CÁDIZ 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Museo de las Cortes de Cádiz ha iniciado los trabajos de conservación-restauración del óleo sobre lienzo 'Retrato de Frasquita Larrea', atribuido al artista José García Chicano en siglo XIX y que representa a la escritora Francisca Javiera Ruiz de Larrea y Aherán, conocida como Frasquita Larrea.

Según ha detallado el Ayuntamiento de Cádiz en una nota, esta obra declarada Bien de Interés Cultural es una pintura de caballete de formato medio que "representa a la escritora y tertuliana en el Cádiz de las Cortes de 1812".

Asimismo, esta obra está atribuida al pintor José García Chicano "representa a la escritora de medio cuerpo con indumentaria de época en pose a tres cuartos" y forma parte de la colección de personajes relacionados con el periodo decimonónico de las Cortes de Cádiz de este Museo.

Tal y como ha indicado el Consistorio local, el objetivo principal de estos trabajos de restauración y conservación es "detener el proceso de deterioro de algunas áreas de la lámina pictórica", de modo que se garantice "su integridad y estabilidad material y estructural".

Al hilo, la Administración local ha subrayado que esta obra aún presenta diversas patologías como "suciedad acumulada, oscurecimiento de la capa de barniz o destensado de lienzo".

La pintura se conserva en el Museo de las Cortes y, una vez finalizada la restauración, se expondrá en las salas de este Museo haciendo partícipe a la ciudadanía de una "obra de gran belleza" que ha sido reproducida "en numerosas publicaciones científicas y en otras publicaciones de carácter pedagógico".

La escritora Francisca Javiera Ruiz de Larrea y Aherán, nacida en Cádiz en el día 28 de noviembre de 1775, escribió durante la Guerra de la Independencia española 'Una aldeana española a sus compatriotas', 'Saluda una andaluza a los vencedores de los vencedores de Austerlitz en los campos de Bailén' y 'Carta a un amigo'.