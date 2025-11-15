Narcolanchas permanecen refugiadas ante el temporal en el puerto de Barbate (Cádiz) bajo vigilancia de la Guardia Civil

Archivo - Embarcación de la Guardia Civil durante un ejercicio de seguridad. En imagen de archivo. - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

BARBATE (CÁDIZ), 15 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil de Cádiz ha informado de que mantiene desde este viernes, 14 de noviembre, un dispositivo por tierra en el puerto de Barbate como medida de prevención ante el temporal, que ha obligado al cierre de las instalaciones portuarias, donde algunas embarcaciones dedicadas la narcotráfico permanecen refugiadas.

Según han informado fuentes del Instituto Armado a Europa Press, decenas de agentes vigilan la zona mientras las condiciones meteorológicas impiden la entrada y salida de embarcaciones. Durante este tiempo, las narcolanchas detectadas permanecen refugiadas en el puerto sin que se hayan registrado cambios en la situación.

El dispositivo se mantiene activo para garantizar la seguridad y la prevención de incidentes en el área afectada por el temporal.