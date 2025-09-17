Una nueva 'bicifestación' reclamará el 21 de septiembre un carril bici por el Puente Carranza de Cádiz

Archivo - 'Bicifestación' en Cádiz para exigir una vía ciclista y peatonal en el puente Carranza en una imagen de archivo. - ASAMBLEA CICLISTA BAHÍA DE CÁDIZ - Archivo

PUERTO REAL (CÁDIZ), 17 (EUROPA PRESS)

La Asamblea Ciclista Bahía de Cádiz volverá a demandar un año más una vía ciclopeatonal entre Cádiz y Puerto Real a través del Puente Carranza con una manifestación en bicicleta entre estas dos poblaciones el próximo domingo 21 de septiembre, coincidiendo con la Semana Europea de la Movilidad.

Juan Miguel Solana y Andrés González, portavoces de esta Asamblea, han reiterado las reclamaciones que motivan la cita del domingo, recordando que el colectivo "lleva más de una década" solicitando una conexión para peatones y bicicletas por este puente, según ha recogido en una nota el Ayuntamiento de Puerto Real, que este miércoles ha acogido esta presentación del evento.

"Para ir en bici de Puerto Real a Cádiz sólo habría que recorrer un kilómetro y medio, mientras que la alternativa, dar el rodeo por San Fernando, se acerca a los 30 kilómetros", como ha expresado Juan Miguel Solana.

Ahondando en sus reclamaciones, ambos han recordado que las corporaciones municipales de Puerto Real y Cádiz han aprobado varias mociones reclamando esta infraestructura, y que "no es coherente" que "mientras las legislaciones europeas y estatales promueven un cambio en la movilidad de las concentraciones urbanas y destinan abundantes recursos económicos a grandes infraestructuras viarias, no acometan esta sencilla actuación".

La hora de concentración será a las 10,00 horas en la Glorieta Ana Orantes de Cádiz, con horario de salida previsto a las 10,30 horas. La vuelta será desde la calle Paraguay de Puerto Real a las 12,30 horas y inalizará en el C.D. Elcano de Cádiz sobre las 14,00 horas.

La actividad cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Cádiz, que aportará, a través de la Delegación Municipal de Movilidad, un punto de puesta a punto de bicicletas en la plaza Ana Orantes de 9,30 horas a 10,45 horas.

Desde la Asamblea se ha recordado a los participantes sobre la obligatoriedad del uso del casco de protección, así como seguir las indicaciones que se hagan desde la organización.

Además, este año se volverán a repartir unas placas para instalar en las bicicletas en las que se reclama esta conexión ciclopeatonal.

La Semana de la Movilidad es una campaña organizada por la Comisión Europea dirigida a sensibilizar tanto a los responsables políticos como a los ciudadanos, donde se promueve la movilidad urbana sostenible y se fomenta el cambio de comportamiento en favor de la movilidad activa, el transporte público y otras soluciones de transporte limpias e inteligentes.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico es el coordinador nacional e impulsa la participación de la ciudadanía en dicha convocatoria.