La nueva temporada de teatro de El Puerto (Cádiz) contará con 21 espectáculos de propuestas variadas

Archivo - Vista exterior del Teatro Municipal Pedro Muñoz Seca de El Puerto de Santa María (Cádiz). - AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO - Archivo

EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 26 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de El Puerto de Santa María (Cádiz) ha presentado la programación de invierno-primavera 2026 del Teatro Municipal Pedro Muñoz Seca, que ofrecerá una variada propuesta cultural entre los meses de febrero y mayo, y que contará con un total de 21 espectáculos dirigidos a públicos de todas las edades.

El concejal de Cultura, Enrique Iglesias Romero, ha dado a conocer los principales contenidos de una temporada que reunirá teatro, jazz, flamenco, música clásica, rock y espectáculos familiares en este espacio escénico municipal, ha indicado el Ayuntamiento en una nota.

El edil ha subrayado que esta programación "refleja el firme compromiso del Ayuntamiento con una oferta cultural de calidad, diversa y accesible" que "apuesta por grandes producciones nacionales y por el talento local, reforzando el papel del Teatro como referente cultural de nuestra ciudad".

La temporada teatral, eje central de la programación, se inaugurará el sábado 7 de marzo con la obra 'Sabes que las flores de plástico nunca han vivido, ¿verdad?', una producción del Centro Dramático Nacional y Tanttaka Teatroa, dirigida por Mireia Gabilondo, que aborda en clave de comedia de enredos y mentiras las dificultades de la vida y sus posibles salidas.

Junto a esta función, el abono de temporada incluirá otras tres propuestas: 'Las hermanas de Manolete' (14 de marzo), dirigida por Gabriel Olivares, una ficción basada en personajes reales que rodearon la muerte del torero en 1947 y que retrata la sociedad franquista de la época; 'La mujer rota' (27 de marzo), monólogo protagonizado por Anabel Alonso, dirigido por Heidi Steinhardt y basado en la obra de Simone de Beauvoir, que denuncia la falta de individualización histórica de la mujer; y 'Todos los ángeles alzaron el vuelo" (11 de abril), con la que La Zaranda regresa al escenario portuense con un espectáculo que coge a un expresidiario, a dos prostitutas y a un loco lúcido para mostrar las miserias de su existencia y hallar una particular poética en unos personajes sórdidos, aunque no exentos de dignidad.

Los dos primeros espectáculos de la programación tendrán un marcado carácter gaditano con el recital flamenco del cantaor Caracolillo de Cádiz (27 de febrero) y una cita para los más pequeños con la obra 'A la luna' (1 de marzo), especialmente indicada para que la disfrute toda la familia.

Al igual que en temporadas anteriores y dentro del ciclo 'De El Puerto. Artes Escénicas', los creadores portuenses vuelven a exhibir sus nuevas producciones en el Teatro Municipal Pedro Muñoz Seca.

De este modo, el 16 de mayo se representará la función teatral 'Nuestro teatro principal: Homenaje a la cultura portuense', dirigida por Jesús Lavi y protagonizada por Chema Noci, Eva Rodríguez, Andrés Picazo y Yolanda Altabert. Más de 40 años después del incendio que acabó con el Teatro Principal, el escenario del Muñoz Seca se convertirá en este espacio en este homenaje a la cultura portuense y a su gente.

Por su parte, el 29 de mayo Raúl Femenía y Marina Millán estrenarán el montaje 'Cuentos de la Bruja y la Muerte". Previamente, el 25 de abril, el Coro del IES Pintor Juan Lara presentará su nuevo musical 'Luna con Placilla'. La temporada concluirá con el estreno del nuevo espectáculo de la artista flamenca portuense Aroa Cala, '35 años cantaora' (31 de mayo), un recorrido por su trayectoria artística y una muestra del talento flamenco que ha dado esta tierra.

Por su parte, la música clásica estará presente en la programación con dos destacadas citas, el concierto del Cuarteto Bruma (20 de marzo), que bajo el título 'Cuartetos eternos: de lo clásico a lo romántico', traerá dos grandes joyas de la música de cámara para cuarteto de cuerda.

El 17 de abril, el trío Dolci Affetti presentará 'El jardín del amor: Barbara Strozzi y la feminidad en los afectos', un programa que llevará al espectador a vivir los afectos de la música italiana del Seicento a través de las obras de Barbara Strozzi y de sus contemporáneos Claudio Monteverdi o Francesca Caccini, entre otros.

El jazz es otro de los atractivos de esta temporada en el Teatro Pedro Muñoz Seca con dos conciertos destacados. El primero, Adam O'farrill's 'Elephant' (11 de marzo), cuarteto liderado por el prestigioso trompetista y compositor Adam O'Farrill. Este concierto forma parte de la programación de Campus Jazz, que durante todo el año impulsa la Universidad de Cádiz.

El segundo concierto será el de Valdés Brothers & Francis Posé (10 de abril), que reúne el talento y la veteranía de los músicos cubanos, Leyanis Valdés, Jessie Valdés y el malagueño Francis Posé en 'Legacy Proyect', un repaso a la historia musical de la familia Valdés con música de su abuelo Bebo Valdés, su papá Chucho Valdés y temas originales más contemporáneos compuestos por los tres.

El rock estará representado por la actuación de la artista francesa Laetitia Sadier, figura clave del pop moderno, que actuará el 22 de mayo. Asimismo, la cantaora Susana Romero, recientemente galardonada con el Sol de Oro en el Festival Internacional de Flamenco Ciudad del Sol de Lorca, ofrecerá su recital junto al guitarrista portuense Paco León el 8 de mayo.

Por último y para los más pequeños, aunque diseñados para su disfrute en familia, se han programado otros dos espectáculos de teatro familiar y con funciones destinadas exclusivamente a escolares del programa Abecedaria.

En cuanto a los primeros, llegará la compañía Claroscuro con 'La niña que salvará nuestro mundo' (8 de marzo) y 'Viaje al planeta de todo es posible" (19 de abril) de Índigo Teatro.

Por su parte, el programa Abecedaria, de la Red Andaluza de Teatros Públicos, se dirige a centros educativos andaluces y traerá a El Puerto de Santa María tres funciones: 'Chicharrón Circo Flamenco' (Circo, 12 de marzo), 'Calle Rebaño 140 (Títeres, 18 de marzo) y 'El mágico planeta de los instrumentos insólitos' (Música, 30 de abril). Los colegios interesados pueden inscribirse en la pestaña Abecedaria de la web de la Red Andaluza de Teatros.

En cuanto a la venta de entradas y abonos, los abonados de la temporada anterior podrán renovar sus localidades los días 19 y 20 de febrero, de 18,00 horas a 20,00 horas, y el 21 de febrero, de 10,30 horas a 12,30 horas, en la taquilla del Teatro Municipal. El abono ofrece un ahorro del 20%, con precios entre 34 y 53 euros, según la zona elegida.

Los nuevos abonados podrán adquirir su abono del 21 al 23 de febrero a través del portal www.elpuertodesantamaria.sacatuentrada.es .

Las entradas individuales saldrán a la venta el martes 24 de febrero, de 18,00 horas a 20,00 horas en la taquilla y, desde las 20,30 horas ya en la web.

La taquilla permanecerá abierta del 24 al 27 de febrero en horario de tarde y el domingo 1 de marzo de 10,30 horas a 12,30 horas.