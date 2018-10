El nuevo presidente del PP de Conil (Cádiz), Antonio Aragón, será también candidato a la alcaldía

Publicado 25/02/2018 18:50:36 CET

CONIL (CÁDIZ), 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente provincial del PP de Cádiz, Antonio Sanz, ha clausurado en la noche de este pasado sábado el congreso local del PP del municipio gaditano de Conil, donde se ha elegido como nuevo presidente local a Antonio Aragón, quien también será candidato a la alcaldía en las elecciones locales de 2019.

Sanz ha resaltado la figura de Aragón y la de todo su equipo, destacando que tiene "todo el apoyo del PP de Cádiz para que Conil despegue", según informa el partido en una nota.

Además, durante la celebración del congreso, Aragón ha anunciado que "acepta el reto de ser el candidato de los populares conileños a las próximas elecciones municipales de 2019", algo que Sanz ha agradecido, resaltando que los que saldrán ganando serán los vecinos de Conil, que "son los que necesitan a un alcalde como Antonio, porque el municipio necesita un cambio político, una nueva oportunidad como ha pasado con Vejer con Pepe Ortiz".

En este sentido, Sanz ha pedido a los conileños "una oportunidad de cuatro años" para Antonio Aragón, "porque no hay que conformarse a que las cosas vayan mal", y porque "no hay que seguir con los mismos cuando las cosas no salen bien y falta empuje, iniciativa, capacidad y ya no se puede ofrecer más". "Nosotros tenemos una ambición por un Conil mejor y queremos demostrarlo", ha aseverado.

Igualmente, Sanz ha destacado que "han sido muchas las veces que durante estos tres años como delegado del Gobierno de España en Andalucía he venido a Conil, y en la que he compartido vuestras necesidades; cuando había problemas, aquí estaba el Partido Popular", ha enfatizado.

El presidente provincial ha valorado "el compromiso del PP cuando se sufría, cuando se tenían problemas de verdad, cuando había ciudadanos en riesgo, estuvimos al quite, al pie del cañón, enfangándonos junto a los vecinos". Sanz recordaba que "cuando nuestros agricultores han tenido problemas, ahí nos han tenido, escuchándolos y siempre dando la cara".

Asimismo, ha resaltado la apuesta por el turismo "adecentando y regenerando todas las playas de Conil, para devolver la arena que se pierde y así tener unas temporadas de verano de primer nivel, con una importante inversión del gobierno de España". Sanz se ha referido al acantilado y la inversión de 2,5 millones de euros para resolver el problema que ello genera, destacando "la colaboración con el Ayuntamiento y el interés por el ciudadano".

Igualmente, se ha referido a la rotonda de la casa posta, informando a algunos vecinos asistentes al congreso de los trámites para las obras de la rotonda, que "tarda apenas un mes en hacerse, pero que tiene unas trabas administrativas que la están retrasando, estando en la confianza de que muy pronto salga a licitación y lo hará el Gobierno del PP, porque es un compromiso", ha dicho.

Por su parte, el recién elegido presidente del PP de Conil, Antonio Aragón, que ha aprovechado el momento para anunciar su candidatura a la alcaldía del municipio conileño en las elecciones municipales de 2019, ha destacado que "comienza una etapa ilusionante", y ha indicado que presenta "un proyecto basado en mejorar aspectos tan necesarios en este municipio como el empleo, la sanidad, el turismo, el deporte y la mujer".