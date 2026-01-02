Las obras del centro de la calle Soledad en Cádiz para personas sin hogar están al 22% de ejecución

El alcalde de Cádiz, Bruno García, durante una visita a las obras que se están ejecutando en el nuevo centro de acogida y reinserción de la calle Soledad. - AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ

CÁDIZ 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Cádiz, Bruno García, acompañado de los tenientes de alcalde delegados de Urbanismo, José Manuel Cossi, y de Asuntos Sociales, Pablo Otero, ha visitado las obras del nuevo centro de acogida y reinserción para personas sin hogar que se están llevando a cabo en el edificio municipal ubicado en la calle Soledad, 6 y que tienen un presupuesto de 1,1 millones de euros. Unas obras que se encuentran al 22% de ejecución.

El centro tendrá una capacidad para acoger hasta 22 personas, con 11 alojamientos temporales, especialmente aquellas en situación de segunda acogida, como ha detallado el Ayuntamiento de Cádiz en una nota.

El alcalde ha explicado que en este centro las personas sin hogar, además de contar con un espacio habitacional digno, también tendrán asistencia y acompañamiento personalizado mediante la elaboración de un Plan Individual de Intervención para la persona alojada.

Bruno García ha explicado que esta obra, al estar situada en pleno casco histórico y tener que respetar la fachada por contar con protección Grado 3 (Protección Ambiental), está siendo "especialmente complicada" a la hora de la aportación de los materiales, que debe de hacerse de manera manual.

En estos momentos ya se ha hormigonado la primera planta de la estructura y conforme se va avanzando se podrá retirar todo el mecano que estabiliza las estructuras. En el edificio también se mantendrá la caja de escalera y la estructura portante de la planta baja para dar estabilidad a la fachada. No obstante, habrá algunas modificaciones en la escalera y se instalará un ascensor que dote al edificio de una mayor accesibilidad a todas las plantas.

El futuro centro contará con un patio central que distribuirá los espacios y que estará cubierto por una montera y un patio de luces trasero.

Los alojamientos tendrán una superficie útil de entre 28 y 30 metros cuadrados, excluidos los servicios comunes y habrá tres en la planta baja, cuatro en la planta primera y otros cuatro en la planta segunda siendo la capacidad de cada uno de ellos de dos personas. Tendrán cocina y un baño independiente.

Además, en la planta baja se localiza un salón de uso común y en la planta tercera un espacio común con lavandería y otras instalaciones.

Esta ha sido la primera de las diez visitas previstas por el alcalde a obras que se están desarrollando en la ciudad y que fueron anunciadas al finalizar el año 2025, con una inversión en total aproximada de unos 20 millones de euros.

Bruno García ha destacado que gracias a la obra de la calle Soledad "pondremos a disposición de las personas sin hogar un nuevo recurso que además de servir para dormir y asearse también ofrecerá una atención personalizada".

Además, ha recordado que también se está culminando la reforma del albergue municipal situado en la plaza Macías Rete, con 20 plazas, y que está en funcionamiento el edificio de la calle Setenil, con capacidad para 22 personas, donde también se atiende a personas sin hogar.

Asimismo, ha insistido en que las denominadas campañas de frío y de calor se han ampliado "a todo el año" y se cuenta con 20 plazas en la pensión de la calle Soledad.

Así, ha apuntado que se va a pasar de las 20 plazas con las que "nos encontramos en un albergue que estaba en una situación lamentable" y que se ha reformado a un total de 80 plazas "si le sumamos las de la pensión, las del edificio de la calle Setenil y las de este centro de acogida que estamos construyendo en la actualidad en la calle Soledad".

Estas obras en el centro de la calle Soledad están financiadas por la Junta de Andalucía gracias a una subvención obtenida de los fondos europeos Next Generation EU, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.