Oktoberfest afronta este domingo en El Puerto de Santa María (Cádiz) su última jornada

El Puerto de Santa María (Cádiz) celebra el festival Oktoberfest. - AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA

EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 11 (EUROPA PRESS)

El teniente de alcalde de Hostelería del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María (Cádiz), David Calleja, ha animado a "disfrutar de la última jornada de Oktoberfest en la presente edición", un encuentro que se ha desarrollado "con gran éxito" en la Plaza del Castillo.

En una nota remitida por el Consistorio portuense, se ha destacado que la actividad, de entrada gratuita, que ha puesto en marcha la empresa Mervensur con la colaboración municipal, ha constituido "toda una fiesta gastronómica y musical", en la que se ha podido disfrutar de un total de 24 grifos de cervezas, distribuidos en cuatro puestos, con mayor protagonismo de las alemanas, a las que se han unido referencias artesanas, especiales y algunas "difíciles de hallar en el mercado".

A esta oferta se han sumado cuatro 'stands' de alimentación variada y dos de repostería, además de actuaciones musicales. En este sentido, el escenario estará ocupado este domingo, 11 de octubre, por 'Diqui DJ', de 13,00 a 15,00 horas, seguido de 'Bandido' que actuará desde las 16,00 a las 18,00 horas. Por la noche, el tributo 'Queen of Magic' será el encargado de cerrar la fiesta a partir de las 22,00 horas.

Calleja ha subrayado "el éxito que acompaña a cada edición del Oktoberfest" y cómo su celebración "dinamiza el centro histórico, potenciando la hostelería y el turismo con un evento que se ha convertido ya en clásico en el calendario". Así, "El Puerto avanza con propuestas de ocio que aúnan gastronomía y música", ha concluido.