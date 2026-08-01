La OPE registra en los puertos de Algeciras y Tarifa (Cádiz) un ritmo de llegada de más de mil coches en una misma hora

Archivo - Numerosos vehículos esperan para cruzar la frontera en el puerto de Algeciras. A 30 de agosto de 2024, en Algeciras, Cádiz (Andalucía, España). - Nono Rico (Europa Press) - Europa Press - Archivo

ALGECIRAS (CÁDIZ), 1 (EUROPA PRESS)

Los Puertos de Algeciras y Tarifa (Cádiz) ha registrado más de 10.500 vehículos en la jornada de este sábado de la Operación Paso del Estrecho (OPE), llegando a alcanzar un ritmo de llegada de más de mil coche en una misma hora.

Según han detallado fuentes de la Estación Marítima consultadas por Europa Press, según los datos actualizados a las 18,00 horas, 1.500 de estos vehículos se han dirigido a Tarifa, mientras que 9.000 han llegado a Algeciras. Durante la jornada, ha habido varios tramos de madrugada y a la tarde en los que se ha superado el millar de coches por hora.

Desde las 12,00 horas permanecen activas las medidas especiales con el fin de agilizar el embarque de los viajeros de esta OPE, como sistema de intercambiable de billetes de la línea Algeciras-Tánger, que permite a los pasajeros embarcar en el primer barco disponible sin importar la naviera que emitió el tic.

Asimismo, los ferries no están embarcando camiones y para la jornada de este sábado es necesario que los vehículos lleguen con billete cerrado para embarcar.

Además, desde el Puerto han añadido que a la "alta cantidad de llegadas esperadas" se le ha sumado el traslado de vehículos que estaban realizando la línea a Melilla desde Almería, Motril (Granada) o Málaga, y que las navieras han desviado a los puertos gaditanos ante la "incertidumbre por la situación de la frontera en la Ciudad Autónoma".

En contexto, la OPE 2026 se desarrolla entre el 15 de junio y el 15 de septiembre y las fechas de mayor afluencia de viajeros, aun pendientes en la fase de ida, coinciden este fin de semana, entre el viernes 31 de julio y el lunes 3 de agosto, mientras que la fase de retorno concentrará sus jornadas más críticas del 28 al 31 de agosto.