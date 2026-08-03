La Operación Paso del Estrecho registra este fin de semana más de 114.000 pasajeros por Algeciras y Tarifa

Archivo - Vista del puerto de Algeciras durante la operación salida de la Operación Paso del Estrecho (OPE) 2025, en el puerto de Algeciras. ARCHIVO. - Antonio Sempere - Europa Press - Archivo

CÁDIZ 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Operación Paso del Estrecho (OPE) 2026, que se inició el pasado 15 de junio, ha registrado desde el viernes 31 de julio y el domingo 2 de agosto a más de 114.000 personas y 28.000 vehículos cruzando por los puertos gaditanos de Algeciras y Tarifa, que asumen el mayor flujo de viajeros hacia el norte de África dentro de este dispositivo.

Según han detallado a Europa Press fuentes de la Autoridad Portuaria, en este pasado fin de semana, marcado por el inicio del mes de agosto, los embarques en estos dos puertos han finalizado con un total de 114.871 pasajeros en 235 rotaciones puestas en marcha en las líneas hacia Ceuta y Tánger.

En concreto, el puerto de Algeciras ha llegado a asumir el paso de 88.427 personas en estos tres días, de las cuales, casi 31.000 de ellas lo hicieron durante el sábado 1 de agosto. Además, han cruzado hasta 23.435 vehículos.

Por su parte, en Tarifa su puerto ha acogido el paso de 26.444 personas y 5.489 coches durante este fin de semana.

Este lunes, la Autoridad Portuaria ha anunciado que desde las 11,00 horas se ha desactivado la intercambiabilidad de billetes y se empiezan a embarcar camiones.

Cabe recordar que sólo durante la jornada del sábado la Operación Paso del Estrecho registró el embarque de 39.006 pasajeros y 10.056 vehículos en los dos puertos gaditanos, donde además el ritmo de llegada de vehículos superaba el millar por hora.

El 1 de agosto, el puerto de Tarifa contabilizaba 10.056 personas, batiendo hasta entonces su récord histórico en cuanto a coches embarcados en una misma jornada, con 1.929.

La OPE 2026 se desarrolla entre el 15 de junio y el 15 de septiembre y las fechas de mayor afluencia de viajeros, aun pendientes en la fase de ida, coincidían este fin de semana, entre el viernes 31 de julio y el lunes 3 de agosto, mientras que la fase de retorno concentrará sus jornadas más críticas del 28 al 31 de agosto.

En el dispositivo participan otros cinco puertos españoles, en concreto, los de Almería, Motril (Granada), Málaga, Valencia y Alicante. Los de Cádiz --Algeciras y Tarifa-- asumen en torno al 70% del flujo de pasajeros.