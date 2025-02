Óscar Terol pide perdón por la actuación "bochornosa" de su chirigota en Cádiz: "Tengo la herida de profanar un templo"

CÁDIZ 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El actor vasco Óscar Terol ha pedido perdón por la actuación "bochornosa" de la polémica chirigota 'Abre los ojos' en la que participó el pasado domingo realizando su presentación sobre las tablas del Gran Teatro Falla. Además, ha reconocido que tiene "la herida de haber profanado un templo", toda vez que ha indicado que le encantaría "algún día curar el dolor que tengo con la ciudad de Cádiz y los gaditanos".

Así lo se ha expresado este lunes el intérprete conocido por su papel en la serie 'Allí Abajo', en su cuenta oficial en la red social Instagram, consultada por Europa Press. El pasado domingo 2 de febrero actúo esta chirigota que fue recibida durante toda su actuación con cánticos de "echa el telón" y coplas históricas del Carnaval de Cádiz. El público reaccionó de esta manera ante la falta de nivel a la hora de cantar y la música de esta agrupación, cuyo repertorio apenas pudo escucharse en la retransmisión de la televisión local gaditana.

Esta agrupación carnavalesca trató de hacer llegar un mensaje considerado "negacionista" sobre teorías de la conspiración en torno a la pandemia de la Covid-19, la vacuna a esta enfermedad o la Agenda 2030 promovida por la ONU. Así, además de coplas carnavaleras, se pidió en repetidas ocasiones que se echase el telón, a pesar de que las actuales normas del concurso no contemplan esa opción.

En este contexto, el actor ha explicado que hace unos meses una persona le propuso participar en una chirigota "alternativa" en el Concurso Oficial de Agrupaciones del Carnaval (COAC) de Cádiz. Ante esta proposición, el también humorista ha reconocido que "me ilusioné, porque estar ahí pues es la meca del ingenio y del humor", al tiempo que ha subrayado que se le "nubló la vista".

Al hilo de lo anterior, ha aclarado que había visto "mensajes alternativos en chirigotas en contra del sistema" y que "iba a Cádiz, un sitio donde la libertad de expresión se puede llevar a cabo", por ello, el actor aceptó la propuesta de dicha persona si su agenda se lo permitía.

"ESTABA DE ACUERDO EN ALGUNAS COSAS Y EN OTRAS NO"

Durante este tiempo, Terol recibió varias coplas, aunque ha aclarado que el concretó con los componentes de la agrupación que sólo se iba a prender una. En este sentido, ha aclarado que con composición que le mostró el grupo "estaba de acuerdo en algunas cosas y en otras no tanto", no obstante el actor creyó que "esto estará dentro de un gran espectáculo y habra algo artístico que envuelva todo".

Con respecto al tipo, ha subrayado que cuando preguntó por él mismo, los miembros de esta polémica chirigota le aseguraron que "lo tenían preparado", pero al llegar a la tacita de plata "vi una agrupación que no tenía el concepto estético que yo imaginaba" con "unos disfraces un poco precario de supermercado", pues "mi disfraz era una bata blanca".

En este punto, el humorista ha reconocido que pensó que "esto se está poniendo complicado", sin embargo, decidió seguir adelante porque en ese momento "no valoras mucho lo que vas a vivir", aunque "entiendes que no va a ser fácil evidentemente", porque al entrar en el Gran Teatro Falla "ves las otras chirigotas que están actuando con sus disfraces uniformados".

En sentido, el intérprete ha indicado que intentó defender la propuesta desde el humor, pero desde el primer momento "vi la hostilidad" y que la agrupación "no estaba igualmente preparada que otras agrupaciones que estaban tirando un poquito de punto honor más que de otra cosa y empezó el desastre, el bochorno y el sufrimiento". Además, ha reconocido que las imágenes que se proyectaron sobre las tablas del templo carnavalesco "no fueron adecuadas para ese momento, son más de mensaje publicitario que de otra cosa"

"HAY PALABRAS, FRASES E INSULTOS FUERA DE LUGAR"

No obstante, Terol ha incidido que entre los abucheos que resonaron desde el patio de butacas hasta el mítico gallinero "hay palabras, frases e insultos que estaban fuera de lugar". Asimismo, ha admitido que ante esta "horrible" situación se retiró del escenario, dejando a la agrupación, la cual asegura "no conocer".

El actor vasco ha vuelto ha pedir perdón a los seguidores del Carnaval de Cádiz por el espectáculo "bochornoso a nivel estético y artístico", aunque ha indicado que "no pido disculpas por tener las ideas que tengo, algunas coincido con los con los mensajes de las canciones, otras no, pero creo que cualquier idea se puede defender dentro del marco del humor y del arte". "Yo lo hago en mis espectáculos, pero sobre todo primero procuro entretener y divertir, y ayer no había ninguna intención de entretener y divertir", ha apostillado.

Por último, Terol ha vuelto a recalcar que se vio "envuelto por la ilusión y por haber dado mi palabra", al tiempo que se ha mostrado no estar "nada orgulloso, pues está siendo durísimo para mí este día, porque creo que he decepcionado a muchas personas, quizás también me he decepcionado a mí mismo". "Me encantaría un día curar el dolor que tengo con la ciudad de Cádiz y los amantes del humor, y poder actuar en Cádiz para que vieseis lo que yo hago en un escenario", ha concluido".