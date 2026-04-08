El Papa León XIV recibe a los alcaldes de Grazalema y Ronda en su audiencia general del miércoles

El Papa León XIV recibe en su audiencia general de los miércoles al alcalde de Grazalema (Cádiz), Carlos Javier García, al párroco Luis Carlos Vilches y a la alcaldesa de Ronda (Málaga), María de la Paz Fernández. - DIÓCESIS DE JEREZ

CÁDIZ/ROMA 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Papa León XIV ha recibido en su audiencia general de los miércoles al alcalde de Grazalema (Cádiz), Carlos Javier García, acompañado por el párroco de su pueblo, Luis Carlos Vilches, y la alcaldesa de Ronda (Málaga), María de la Paz Fernández, en un encuentro en la Plaza de San Pedro de Roma que ha durado poco más de un minuto.

En esta breve audiencia, el alcalde gaditano le ha trasladado al pontífice el agradecimiento de todo el pueblo por las palabras que dedicó a Grazalema en el Ángelus del pasado 8 de febrero, tres días después de que su pueblo tuviera que ser desalojado al completo y reubicado en Ronda debido a las intensas lluvias caídas.

En una nota, la Diócesis de Asidonia-Jerez ha informado de este encuentro, en el que ha añadido que como gesto significativo, se le ha hecho entrega al Santo Padre de una manta en la que aparece bordado 'León XIV. Grazalema', símbolo del "afecto y la cercanía" de esta localidad serrana con el pontífice.

Por su parte, la alcaldesa de Ronda, María de la Paz Fernández, ha entregado al Papa un cuadro del beato Diego José de Cádiz, nacido en Ubrique, orando ante la Virgen de la Paz, patrona y alcaldesa perpetua de esta localidad malagueña, con motivo del 225 aniversario de su fallecimiento.

En declaraciones a Canal Sur, recogidas por Europa Press, el alcalde de Grazalema ha manifestado el "alimento espiritual" que supuso escuchar al Papa pronunciar el nombre de su pueblo "después de un episodio realmente complicado, muy difícil y de mucho miedo". Por su parte, la alcaldesa de Ronda, ha señalado que esta visita ha sido para agradecer al pontífice "ese momento, esas palabras de ánimo y sobre todo esa mano tendida a quien ayuda a los demás".

Cabe recordar que el pasado 8 de febrero León XIV enviaba su "cercanía" a las poblaciones españolas afectadas por inundaciones y derrumbes, refiriéndose en particular a Grazalema. "Aliento a las comunidades a permanecer unidas y solidarias, bajo la materna protección de la Virgen María", expresaba el Papa desde el balcón de la plaza de San Pedro al término del Ángelus del domingo.